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Activado el protocolo de aislamiento por casos de sarna en el Hospital Santísima Trinidad de Icod de los Vinos

El IASS señala que se han detectado en varios usuarios que gestiona la empresa Aeromédica
Activado el protocolo de aislamiento por casos de sarna en el Hospital Santísima Trinidad de Icod de los Vinos
Activado el protocolo de aislamiento por casos de sarna en el Hospital Santísima Trinidad de Icod de los Vinos. | DA
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El centro residencial para mayores de la Santísima Trinidad de Icod de los Vinos, sufre un nuevo brote de sarna.

En esta ocasión, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo tinerfeño confirmó en la tarde de ayer que se han detectado casos de sarna en varias plazas que gestiona la empresa Aeromédica.

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No se ha concretado un número exacto, “son varios pacientes, pero no son muchos casos”, señalan a DIARIO DE AVISOS trabajadores del centro, lejos del número de afectados de los brotes anteriores.

Se ha activado el protocolo de aislamiento, colocando unos biombos en el hall y la planta baja del centro para impedir que los usuarios pasen de una zona a otra.

Además se han suspendido las visitas a esos usuarios con sospecha de tener sarna, confirmó una familia afectada a este periódico.

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