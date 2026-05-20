Atropello en plena noche en el sur de Tenerife: la víctima, en el hospital

Un peatón ha resultado herido con diferentes lesiones de consideración tras sufrir un atropello por un automóvil en el sur de Tenerife. El incidente vial movilizó de urgencia a los recursos sanitarios y de seguridad en el municipio de San Miguel de Abona durante la noche.
El suceso se localizó exactamente en la Avenida José Miguel Galván Bello, dentro del citado término municipal de San Miguel de Abona.
La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias registró el aviso del accidente a las 21:52 horas, momento en el que se alertaba de la presencia de una persona que requería asistencia médica inmediata tras haber sido arrollada por un vehículo de cuatro ruedas.
Intervención del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Desde el centro coordinador de emergencias se gestionó la activación inmediata de los recursos de soporte necesarios para atender la situación en la vía pública. Al lugar del siniestro se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal técnico en emergencias sanitarias asumió la estabilización del afectado.
Según la valoración inicial proporcionada por los facultativos del SUC en el punto del accidente, la víctima es un hombre de 57 años. En el momento de recibir las primeras atenciones médicas en la calzada, el paciente presentaba diversas contusiones de carácter moderado.
Una vez inmovilizado y estabilizado en el interior del recurso sanitario, el herido fue evacuado en la ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario Hospiten Sur, donde ingresó para ser sometido a pruebas diagnósticas y recibir el tratamiento correspondiente para sus lesiones.
Diligencias policiales en la zona
Además de los recursos sanitarios, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias notificó el suceso a las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta la Avenida José Miguel Galván Bello acudieron de forma inmediata los agentes de la Guardia Civil.
Los efectivos del instituto armado se encargaron de asegurar el tramo de la vía pública afectado para permitir el trabajo de los sanitarios de la ambulancia, regular el tráfico rodado en la zona y proceder a la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las causas y circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.