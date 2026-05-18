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Doble atropello en Tenerife: las víctimas, trasladadas al hospital

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta
Calle Frailes Dominicos. Google Maps
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Dos mujeres han resultado heridas este lunes al ser atropelladas en la calle Frailes Dominicos, en el municipio de Candelaria.

Los hechos han sucedido poco antes de las 07.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del atropello de dos personas.

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Las heridas son una mujer de 27 años con traumatismos en el hombro y en la cadera de carácter moderado y que fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital de La Candelaria y otra afectada por una cervicalgia y traumatismo en la cadera de carácter moderado, e igualmente trasladada al mismo hospital.

La Policía Local instruyó el atestado y reguló el tráfico en la vía.

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