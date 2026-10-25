La Aemet anuncia un lunes de calor y calima en Canarias: se superarán los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 26 de octubre, una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas y la presencia de calima en Canarias, con máximas que podrán superar los 30 grados en determinadas zonas del Archipiélago. El polvo en suspensión afectará especialmente a medianías y cumbres orientadas al sur.
El comienzo de la semana estará acompañado de cielos cubiertos por nubes medias y altas, aunque no se descartan precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve. El aumento del calor será especialmente significativo en algunas medianías del norte.
La previsión confirma la continuidad de un episodio de polvo en suspensión que afecta a Canarias durante este último fin de semana de octubre. Los modelos meteorológicos también apuntan a temperaturas superiores a los 30 grados en determinadas localidades, especialmente del sur de Gran Canaria.
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro: calor, calima y posibles lluvias
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el lunes estará dominado por cielos cubiertos de nubes medias y altas, con posibilidad de lluvias dispersas y ocasionales en zonas del interior.
La calima será más notable en medianías y cumbres de las vertientes orientadas al sur, donde el polvo en suspensión tendrá mayor presencia.
Las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente las máximas de las medianías del norte. En las vertientes sur y este podrán superarse localmente los 30 grados, mientras que en El Hierro se esperan mínimas de hasta 17 grados.
El viento soplará flojo y de dirección variable en las zonas costeras. En medianías y cumbres predominará la componente sur, con intervalos ocasionalmente fuertes.
La Aemet señala que el viento podrá intensificarse especialmente en las cumbres centrales de Tenerife durante las últimas horas del lunes.
Gran Canaria: temperaturas por encima de los 30 grados
En Gran Canaria, las nubes medias y altas también cubrirán buena parte del cielo durante la jornada. La calima será uno de los fenómenos más destacados, especialmente en medianías y cumbres orientadas al sur.
Las temperaturas subirán en las medianías del norte y este, con un incremento más acusado de las máximas. En determinadas zonas del sur de la Isla se podrán superar los 30 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 28 de máxima, según la previsión facilitada. Respecto al viento, será de componente este en las zonas bajas y del sureste a sur en medianías y cumbres.
Durante la primera mitad del día soplará con mayor intensidad en las costas del norte y del sur, aunque tenderá a disminuir a partir del mediodía.
Lanzarote y Fuerteventura: cielos cubiertos y polvo en suspensión
En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, predominarán inicialmente los intervalos de nubes medias y altas, que darán paso a cielos cubiertos a lo largo de la jornada.
También habrá presencia de calima, especialmente en los niveles altos de la atmósfera.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o experimentarán un ligero ascenso, aunque el aumento será más apreciable en determinadas zonas de medianías del norte y este.
El viento soplará del este en las zonas bajas y del sureste a sur en cotas superiores, perdiendo intensidad a partir de las horas centrales del lunes.
La combinación de temperaturas elevadas, nubosidad y polvo en suspensión marcará así el inicio de la última semana de octubre en Canarias, con diferencias entre las zonas costeras y las medianías.