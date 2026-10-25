El sol podría salir después de las 9.00 en Canarias si desaparece el cambio de hora

Eliminar el cambio de hora en Canarias tendría consecuencias muy diferentes según el horario elegido. Si se mantuviera el de verano durante todo el año, el próximo 30 de diciembre el sol saldría a las 8.56 horas en Santa Cruz de Tenerife y a las 9.03 en Los Llanos de Aridane. Son cifras que reabren el debate sobre cómo repartir las horas de luz.
El Archipiélago ha recuperado este domingo, 25 de octubre, el horario de invierno, después de retrasar los relojes una hora. Sin embargo, la posibilidad de suprimir definitivamente estos ajustes sigue sobre la mesa en la Unión Europea, sin que exista un acuerdo sobre qué horario adoptar.
La cuestión no es menor. Mantener el horario de verano permitiría disfrutar de más luz al final de las tardes invernales, pero también obligaría a comenzar muchas jornadas laborales y escolares antes del amanecer. Por el contrario, el horario de invierno permanente adelantaría una hora tanto la salida como la puesta del sol durante los meses estivales.
A qué hora amanecería en Canarias el 30 de diciembre sin cambiar al horario de invierno
Los cálculos astronómicos de Time and Date permiten comparar ambos escenarios. El próximo 30 de diciembre de 2026, Santa Cruz de Tenerife registrará el amanecer a las 7.56 horas y la puesta del sol a las 18.18, con el horario actualmente vigente. Si Canarias conservara el horario de verano durante todo el año, esas mismas circunstancias se producirían una hora después en el reloj: el sol saldría a las 8.56 y se pondría a las 19.18 horas.
La situación sería ligeramente distinta entre Islas, debido a su posición geográfica.
|Localidad
|Horario de invierno
|Verano permanente
|Arrecife (Lanzarote)
|7.47
|8.47
|Las Palmas de Gran Canaria
|7.52
|8.52
|Santa Cruz de Tenerife
|7.56
|8.56
|Valverde (El Hierro)
|8.02
|9.02
|Los Llanos de Aridane (La Palma)
|8.03
|9.03
Esto supondría que, en localidades de La Palma y El Hierro, el sol todavía no habría salido a las nueve de la mañana. Quienes comenzaran a trabajar o estudiar a las ocho iniciarían su actividad más de una hora antes del amanecer.
En determinados puntos de la Península, las diferencias serían todavía mayores. En Vigo, por ejemplo, el sol saldrá el 30 de diciembre a las 9.03 horas con el horario de invierno. Si se mantuviera el de verano, no amanecería hasta las 10.03 horas.
Qué ocurriría en Canarias si se mantuviera el horario de invierno todo el año
La alternativa también modificaría los hábitos de los residentes en las Islas. Actualmente, el horario de verano permite que las tardes de junio se prolonguen hasta pasadas las nueve de la noche. El 21 de junio de 2026, por ejemplo, el sol salió en Santa Cruz de Tenerife a las 7.08 horas y se puso a las 21.05.
Con el horario de invierno permanente, ese mismo día habría amanecido a las 6.08 y anochecido a las 20.05 horas. Esto implicaría disponer de luz solar más temprano, pero también perder una hora de claridad al final de la tarde, según el reloj.
La diferencia podría influir en las rutinas de ocio, comercio, actividades deportivas y turismo. No obstante, para determinar sus consecuencias económicas concretas en Canarias serían necesarios estudios específicos.
En cualquier caso, ninguna de las alternativas aumentaría ni reduciría las horas reales de luz natural. Lo que cambiaría sería su distribución respecto a los horarios cotidianos.
El debate científico: qué horario conviene más para la salud
La Sociedad Española de Sueño se ha mostrado partidaria de eliminar los cambios estacionales y mantener el horario de invierno.
En su posicionamiento publicado en 2018, la entidad sostiene que este horario favorece una mayor coincidencia entre la luz de la mañana y el comienzo de la actividad laboral y escolar.
También advierte de que la falta de luz matinal puede dificultar la sincronización del reloj biológico, que regula los periodos de sueño y vigilia.
Sin embargo, no todos los investigadores comparten la misma posición.
Los físicos Jorge Mira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, defienden la utilidad del cambio estacional para adaptar las actividades sociales a las diferencias de luz entre el invierno y el verano.
Además, una investigación de ambos publicada en octubre de 2026 en Chronobiology International ha cuestionado los resultados de un estudio anterior de la Universidad de Stanford que respaldaba el horario de invierno permanente.
Los investigadores españoles detectaron un error en los cálculos geográficos utilizados y señalaron que, tras corregirlo, ese modelo no permitía establecer una ventaja clara del horario de invierno sobre el de verano. Esto no resuelve por sí solo el conjunto del debate sanitario.
¿Desaparecerá finalmente el cambio de hora?
Pese a los años de debate, la Unión Europea todavía no ha aprobado su eliminación.
La Comisión Europea presentó una propuesta en septiembre de 2018 y el Parlamento Europeo se pronunció a favor en marzo de 2019. Sin embargo, el Consejo de la UE no ha alcanzado una posición definitiva.
De hecho, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 el calendario de cambios horarios previsto entre 2027 y 2031, de acuerdo con la normativa vigente.
El próximo adelanto del reloj está programado para el 28 de marzo de 2027, salvo modificación de las reglas actuales.
Por ahora, Canarias seguirá alternando entre ambos horarios. La decisión que sigue pendiente no afecta únicamente a la obligación de cambiar los relojes dos veces al año, sino a algo más cotidiano: a qué hora amanecerá cuando los canarios comiencen su jornada y cuánta luz tendrán disponible al terminarla.