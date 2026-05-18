Tragedia en las carreteras de Tenerife: muere un ciclista tras un grave incidente la TF-42

Un ciclista ha fallecido este lunes tras sufrir un grave accidente de tráfico en Tenerife. El trágico suceso ha obligado a desplegar un importante contingente de seguridad y emergencias en el norte de la Isla, incluyendo la activación de recursos aéreos, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida de la víctima.
Los hechos ocurrieron en la carretera TF-42, concretamente a la altura de la zona de Daute, en el municipio de Los Silos. A las 10:28 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del accidente de un ciclista en la citada vía del norte tinerfeño.
De manera inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la gravedad de la situación en la TF-42. Hasta el lugar del siniestro se desplazó un amplio dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que incluyó una ambulancia sanitarizada, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado.
Maniobras de reanimación sin éxito en la TF-42
Al llegar al punto del incidente en Los Silos, el personal sanitario del SUC constató que el afectado, un hombre de unos 48 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del fuerte impacto sufrido.
Los facultativos e integrantes del equipo de emergencias le practicaron de forma urgente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tanto básicas como avanzadas. A pesar de los esfuerzos prolongados de los sanitarios sobre el asfalto, las maniobras no dieron resultado, viéndose obligados a confirmar el fallecimiento del ciclista en el propio lugar de los hechos.
Investigación del suceso
El operativo de emergencia contó también con la participación activa de los agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Los Silos y el personal del Servicio de conservación de carreteras del Cabildo de Tenerife.
Los servicios policiales desplegados en la zona de Daute procedieron a regular la circulación y el tráfico en la vía TF-42, que se vio afectada durante la intervención de los recursos médicos y el aterrizaje del helicóptero del SUC.
Asimismo, los agentes de la autoridad competente se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado judicial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal accidente.