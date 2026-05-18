La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de 30 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y un delito de robo con violencia e intimidación cometidos en distintos puntos de Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los agentes iniciaron la investigación al detectarse un aumento de robos en coches estacionados en diferentes zonas del municipio durante los meses de marzo y abril de 2026.
De esta manera, las pesquisas permitieron identificar a un varón conocido como ‘El Argentino’, quien actuaba principalmente en horario nocturno, llegando incluso a perpetrar varios robos en una misma noche.
El ‘modus operandi’ empleado consistía en fracturar las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer cualquier objeto de valor.
Por su parte, la Policía Nacional ha resaltado los hechos ocurridos el pasado 6 de mayo cuando el hombre, tras cometer un robo con fuerza en un vehículo, permaneció oculto en las inmediaciones a la espera de que regresara la propietaria, momento que aprovechó para sustraerle el dinero que portaba.
Ante esta situación, los agentes establecieron diversos dispositivos nocturnos orientados a la localización y detención del autor de los hechos, mientras que análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de los lugares donde se producían los robos fue determinante en la identificación del sospechoso.
Asimismo, localizaron un punto donde el investigado almacenaba numerosos objetos sustraídos de los vehículos, lo que permitió recuperar gran parte de los efectos denunciados y entregárselos a sus legítimos propietarios.
Por ello, los funcionarios públicos lograron atribuir al detenido la autoría de un total de 30 robos con fuerza en interior de vehículos, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.