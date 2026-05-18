La Guancha destina 50.000 euros en ayudas para estudiantes: plazos y requisitos

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Guancha, dirigida por Elena Hernández, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas al estudio correspondientes al presente curso académico 2025/2026, destinando para esta convocatoria una partida presupuestaria de 50.000 euros.
Estas ayudas están dirigidas a estudiantes residentes en el municipio que cursen estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Grados Universitarios y Máster Habilitante. Asimismo, también podrán optar a las ayudas aquellos estudiantes del municipio que realicen estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y superior en centros públicos fuera de La Guancha, siempre que se cumplan los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
La convocatoria contempla diferentes modalidades de ayuda destinadas a sufragar gastos de transporte, adquisición de material escolar y al pago de matrícula.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este lunes, 18 de mayo hasta el próximo 6 de junio.
Elena Hernández indica “como principal novedad de esta edición, hemos incorporado un cambio en el sistema de valoración económica de las solicitudes, de manera que para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar se tendrán en cuenta los ingresos netos y no los ingresos íntegros, como se realizaba en convocatorias anteriores”
Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal, en www.laguancha.es, donde además se encuentran publicados los modelos oficiales de solicitud y toda la información necesaria. También podrán tramitarse de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Desde la concejalía de Educación se recuerda además que estas ayudas son compatibles con las concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife u otras instituciones públicas o privadas para los mismos fines, salvo en la modalidad de ayudas al pago de matrícula. En este sentido, aquellas personas que ya sean beneficiarias de becas destinadas al pago de matrícula concedidas por otras administraciones o instituciones, no podrán solicitar la ayuda municipal correspondiente a esta modalidad.
Las bases completas de la convocatoria, así como los requisitos de acceso y criterios de concesión, pueden consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.