José Javier Grillo, el cardiólogo que pregonará las Fiestas de La Guancha 2026

El cardiólogo José Javier Grillo Pérez será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de La Guancha 2026. El acto tendrá lugar el jueves 13 de agosto y marcará el inicio oficial de las celebraciones del municipio del norte de Tenerife.
La programación festiva comenzará unos días antes, este sábado 8 de agosto, con el traslado de la Patrona desde su camarín, según ha informado el Ayuntamiento de La Guancha.
El alcalde, Alejandro Herrera, y el concejal de Fiestas, Alejandro Hernández, recibieron recientemente al pregonero en la Casa Consistorial. Durante el encuentro, ambos le agradecieron su disposición para aceptar la invitación.
Un médico con profundas raíces en La Guancha
José Javier Grillo Pérez nació en 1970 y mantiene una estrecha relación familiar y emocional con La Guancha por parte materna.
Es nieto de Benigno Pérez y Clementina Pérez e hijo de José y Florentina. Aunque pasó su infancia y juventud en Santa Cruz de Tenerife, buena parte de sus fines de semana, días festivos y vacaciones transcurrieron en el municipio.
Este contacto continuado con La Guancha fortaleció su vínculo con el pueblo y con la rama materna de su familia, una relación que previsiblemente ocupará un lugar destacado en el pregón.
El alcalde ha señalado que el nombramiento supone “un orgullo” para el municipio por tratarse de un profesional de reconocido prestigio que mantiene un fuerte vínculo sentimental con la localidad.
“Su historia personal refleja el cariño y el compromiso con este pueblo, valores que estamos convencidos de que quedarán plasmados en su pregón del próximo 13 de agosto”, afirmó Alejandro Herrera.
Especialista en cardiología desde hace más de dos décadas
Grillo Pérez se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna en 1994. Posteriormente realizó su especialización en Cardiología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Desde el año 2000 desarrolla su actividad profesional en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
En la actualidad, su trabajo se centra en la atención a pacientes con infarto agudo de miocardio mediante guardias de hemodinámica de 24 horas. También coordina la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
A lo largo de su trayectoria ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias y comunicaciones científicas. También ha publicado trabajos en revistas especializadas.
Además, formó parte durante 12 años de la junta directiva de la Sociedad Canaria de Cardiología. Presidió esta entidad entre 2019 y 2022.
El pregón abrirá oficialmente las fiestas
El concejal de Fiestas, Alejandro Hernández, agradeció al especialista su aceptación y destacó su trayectoria profesional y personal.
“Será un honor escuchar a una persona cuya vida y trayectoria representan el esfuerzo, la dedicación y el apego a sus raíces”, afirmó.
El pregón del jueves 13 de agosto dará inicio oficial a las Fiestas Patronales de La Guancha, aunque los primeros actos del programa comenzarán el sábado 8 con el traslado de la Patrona desde su camarín.