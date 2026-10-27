Brujas, aparecidos y leyendas: La Guancha revive cuatro días de misterio por Finados

Con motivo de Finados, el Ayuntamiento de La Guancha ha organizado diversas actividades entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, con la finalidad de conservar las costumbres y tradiciones vinculadas a esta celebración y garantizar que sigan formando parte de la identidad cultural del municipio.
La programación arrancará el viernes 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Formación municipal, con la conferencia «Etnografías de brujas, miedos y aparecidos» a cargo del antropólogo e investigador Fernando Hernández, que permitirá descubrir parte del imaginario y las creencias populares de otras épocas.
El sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas, tendrá lugar en el exterior del cementerio eclesiástico del Natero la ruta «Tradiciones, leyendas e historias de otra época» una propuesta para conocer y compartir relatos vinculados al patrimonio y la memoria oral del municipio. La actividad será gratuita, previa inscripción.
La programación continuará el 1 de noviembre, durante la mañana, con la celebración del “Pan por Dios” una costumbre popular muy arraigada en el barrio costero de Santa Catalina y que en los últimos años, se ha extendido también a Santo Domingo y al casco del municipio. Esta tradición, protagonizada por los niños y niñas, se viene reforzando además desde los centros educativos del municipio, contribuyendo a mantenerla viva y a transmitirla a las nuevas generaciones.
El programa incluye también los actos religiosos dedicados a la memoria de los difuntos. El 30 de octubre, a las 17:30 horas, se celebrará en el cementerio eclesiástico del Natero la Eucaristía de la solemnidad de Todos los Santos, seguida de un acto conmemorativo por el 150 aniversario del cementerio, que contará con una intervención musical del dúo Angelicus, con la soprano Sally Li y Romeo Mologni al piano, una propuesta incluida en el Festival de Música Sacra de Canarias 25-26. El 2 de noviembre, a las 11:30 horas, el cementerio municipal El Roque, acogerá la Eucaristía de la conmemoración de los Fieles Difuntos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Guancha, a través del área de Cultura, que dirige Alejandro Hernández, pretende que Finados sea mucho más que una fecha para recordar de una manera especial, convirtiéndolo en un espacio para conocer las raíces del municipio y mantener vivas las historias y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de La Guancha.