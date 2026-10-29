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Vecinos de Somosierra se manifestarán el sábado por los nuevos contenedores delante de una iglesia BIC

Los residentes consideran una “falta de respeto” hacia el patrimonio cultural de la zona la colocación de los contenedores frente al templo
Vecinos de Somosierra se manifestarán por los nuevos contenedores delante de una iglesia BIC
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Vecinos de los barrios de Somosierra y García Escámez, en Santa Cruz de Tenerife, se manifestarán el sábado, a las 11.00 horas, en la plaza de la iglesia de San Fernando Rey, con el objetivo de denunciar lo que consideran una “falta de respeto” hacia el patrimonio cultural de la zona, tras la colocación, por parte del Ayuntamiento capitalino, de contenedores de basura y puntos de vertido de residuos frente al templo, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Los residentes tildan de “inaceptable” y una “grave desconsideración estética y ambiental”, que un entorno protegido y de alto valor histórico para la ciudad, acabe convertido en un punto de acumulación de basuras, malos olores y foco de insalubridad.

Los convocantes añaden que esta medida supone un “menoscabo” directo al cuidado del entorno monumental y a la calidad de vida de Somosierra y García Escámez, por lo que exigen la reubicación inmediata de los puntos de basura.

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