Los vecinos de San Andrés, hartos del olor del buque “apestoso” que cada año fondea frente a la costa

Los vecinos del pueblo santacrucero de San Andrés ya no aguantan más. El motivo es el barco “apestoso” que lleva años fondeando frente a la costa, llevando vacas en su interior procedentes de Brasil, rumbo a Gran Canaria. El olor que desprende este buque no solo afecta a la zona de Anaga, sino que según sople el viento, se percibe en más puntos del municipio.
Desde la asociación de vecinos El Pescador añaden que “todos los años nos quejamos a la Autoridad Portuaria del intenso olor que tenemos que aguantar días frente a San Andrés, pero siempre la historia se repite”.
El barco Maysora es un buque ganadero que llegó el pasado lunes a Santa Cruz. Aunque no tiene previsto atracar, su presencia y su carga de animales vivos a bordo ha sido el detonante del intenso olor en la ciudad. Según Puertos, la embarcación realiza una parada técnica para repostar combustible antes de continuar con su travesía.