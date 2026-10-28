santa cruz

Los vecinos de San Andrés, hartos del olor del buque “apestoso” que cada año fondea frente a la costa

El barco Maysora es un buque ganadero que llegó el pasado lunes a Santa Cruz
Los vecinos de San Andrés, hartos del olor del buque “apestoso” que cada año fondea frente a la costa
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Los vecinos del pueblo santacrucero de San Andrés ya no aguantan más. El motivo es el barco “apestoso” que lleva años fondeando frente a la costa, llevando vacas en su interior procedentes de Brasil, rumbo a Gran Canaria. El olor que desprende este buque no solo afecta a la zona de Anaga, sino que según sople el viento, se percibe en más puntos del municipio.


Desde la asociación de vecinos El Pescador añaden que “todos los años nos quejamos a la Autoridad Portuaria del intenso olor que tenemos que aguantar días frente a San Andrés, pero siempre la historia se repite”.


El barco Maysora es un buque ganadero que llegó el pasado lunes a Santa Cruz. Aunque no tiene previsto atracar, su presencia y su carga de animales vivos a bordo ha sido el detonante del intenso olor en la ciudad. Según Puertos, la embarcación realiza una parada técnica para repostar combustible antes de continuar con su travesía.

Noticias relacionadas
  1. Santa Cruz huele a vaca: un gigantesco buque es el responsable
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas