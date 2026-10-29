Santa Cruz coordina con la Subdelegación del Gobierno la respuesta a los mensajes violentos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene activadas todas las unidades policiales disponibles, por si fuera necesario intervenir ante cualquier hecho violento durante este próximo fin de semana. El alcalde también ha asegurado que las autoridades competentes en la materia y los distintos cuerpos policiales, Policía Local y Policía Nacional están conectados y coordinados para atender cualquier eventualidad.
“Santa Cruz es una ciudad pacífica y tolerante. Es algo que nos caracteriza y que debe seguir siendo así. Hemos visto en las redes sociales movimientos en ese sentido y estamos alertados. Me he puesto en contacto con los organismos competentes, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional, y también tenemos activada a nuestra Policía Local”, ha explicado Bermúdez.
En este sentido, el alcalde ha indicado que remitió una carta a la Subdelegación del Gobierno para trasladar su preocupación ante los mensajes difundidos y la situación generada, así como para mantener la interlocución con la Administración del Estado en relación con los posibles escenarios de este fin de semana. Ante dicha comunicación, la Subdelegación ya ha respondido informando de que se ha dado traslado del asunto a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, la cual está haciendo un seguimiento de la situación y se pondrá en contacto con los responsables de seguridad del Ayuntamiento ante cualquier circunstancia que requiera coordinación.
El alcalde ha señalado que este fin de semana ya estaba previsto el retorno de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) y que se mantendrá la hoja de ruta inicial, “porque es un complemento necesario y requerido por la ciudadanía para mejorar la seguridad en el municipio. Durante la jornada del sábado el Ayuntamiento también permanecerá en contacto con la Subdelegación del Gobierno a la espera de las indicaciones que puedan establecerse. “Espero que se trate de una alerta infundada, pero estamos activados y preparados ante lo que pueda ocurrir, en coordinación con las autoridades competentes”, ha concluido.
El Cabildo pide reforzar la seguridad ante posibles disturbios
La actuación anunciada por el Ayuntamiento coincide con la petición de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que se ha dirigido este jueves al delegado del Gobierno en Canarias para solicitar medidas preventivas ante las convocatorias atribuidas a Blocus.
Dávila ha trasladado su “profunda preocupación” por los mensajes difundidos en plataformas digitales, que señalan tanto la calle del Castillo de Santa Cruz como la Milla de Oro de Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife.
Según la información trasladada por la presidenta insular, entre los mensajes que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería figuran llamamientos a saquear comercios, quemar contenedores, bloquear carreteras y agredir a agentes policiales.
La presidenta ha reclamado que se analice con urgencia la información disponible y se adopten medidas de seguridad para proteger a comerciantes, trabajadores, residentes y visitantes.
“No podemos esperar a que se produzcan incidentes para actuar. Cuando circulan mensajes que llaman abiertamente a la violencia, tenemos la obligación de tomarlos en serio y actuar con anticipación”, ha advertido.
Dávila ha defendido el derecho a manifestarse pacíficamente, aunque ha insistido en que ninguna reivindicación puede justificar actos violentos.
La presidenta también ha mantenido conversaciones telefónicas con Bermúdez para coordinar las actuaciones de ambas administraciones ante la jornada del sábado.
Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están siguiendo las convocatorias difundidas en redes sociales y disponen de planes de prevención e intervención por si fuera necesario.
Qué es Blocus y qué ocurrió en Barcelona
Blocus es la denominación utilizada por distintas cuentas anónimas de redes sociales para promover concentraciones juveniles, algunas acompañadas de mensajes que incitan a cometer actos violentos.
Su actividad se ha extendido por plataformas como TikTok, Telegram y WhatsApp, donde se han difundido convocatorias para el 31 de octubre en diferentes ciudades españolas.
Las alertas se producen después de los disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, donde se produjeron saqueos, daños en establecimientos comerciales y enfrentamientos con las fuerzas policiales. También se han registrado altercados en Bilbao, aunque no todos los incidentes pueden atribuirse a una misma organización.
Según las investigaciones difundidas por medios de verificación como RTVE y EFE Verifica, Blocus no cuenta con portavoces ni una estructura organizativa claramente identificada. Bajo esa denominación circulan mensajes de distinta procedencia, algunos de los cuales promueven expresamente saqueos y agresiones.
Los Mossos d’Esquadra han solicitado la colaboración del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para intentar bloquear canales digitales utilizados para promover nuevos disturbios.
En el caso de Tenerife, aunque existen llamamientos difundidos por redes sociales, no se ha acreditado quién está detrás de la convocatoria ni que finalmente vaya a celebrarse.
El dispositivo anunciado por el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene, por tanto, carácter preventivo. Su objetivo es evitar que los incidentes registrados en otras ciudades españolas se reproduzcan durante las celebraciones de Halloween en la capital tinerfeña.