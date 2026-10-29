Qué hacer en Santa Cruz este fin de semana: Halloween, conciertos, cómic y más de 100 actividades

Santa Cruz de Tenerife afronta el último fin de semana de octubre con una amplia programación de ocio y cultura. Desde este jueves, 29 de octubre, hasta el domingo, 1 de noviembre, la capital acogerá actividades de Halloween, conciertos, exposiciones, cine de terror, teatro, talleres y encuentros familiares, además del Salón del Cómic y la Feria Tricontinental de Artesanía.
La agenda incluye propuestas para diferentes edades y repartidas por numerosos espacios de la ciudad. No obstante, algunas actividades pueden sufrir modificaciones debido al luto nacional decretado tras el accidente ferroviario de Toledo, por lo que se recomienda comprobar su celebración antes de acudir.
Halloween y el Salón del Cómic, entre los grandes atractivos
Uno de los principales focos de actividad será el Salón del Cómic, que ocupará espacios como la Plaza del Príncipe y el Museo Municipal de Bellas Artes.
La programación contempla encuentros con autores, sesiones de firmas, presentaciones de publicaciones, talleres de dibujo, juegos de rol y actividades relacionadas con el universo del cómic.
El sábado habrá exhibiciones de baile, propuestas infantiles y encuentros con dibujantes e ilustradores. El domingo destacan el concurso de Idols, una charla sobre Star Wars y una pasarela cosplay.
Las familias también podrán participar el viernes en dos talleres de la Biblioteca Municipal Central. El primero, Monstruos y bichos de fantasía, estará dirigido por Carlos Miranda y se centrará en el dibujo y la creación de personajes.
El segundo, Cuando la muerte vino a nuestra casa, contará con Laura Escuela y abordará el duelo mediante cuentos y actividades compartidas.
Cine de terror, conciertos y actividades por Halloween
El cine de terror tendrá un espacio destacado en la programación de Espacio Price, con proyecciones de películas como La noche de los muertos vivientes, Hellraiser, Noche de miedo y Terroríficamente muertos.
También habrá propuestas musicales en diferentes locales de la capital, además de espectáculos de artes escénicas y actividades especialmente vinculadas a Halloween.
Por su parte, TEA Tenerife Espacio de las Artes proyectará, entre el viernes y el domingo, a las 19:00 horas, el documental Volcania, vida en Marte, de JuanMa V. Betancort.
La obra relaciona la misión del vehículo explorador Perseverance con la investigación espacial y el estudio de los volcanes de Canarias.
La Feria Tricontinental de Artesanía reúne tradiciones de tres continentes
Otro de los grandes acontecimientos del fin de semana será la octava Feria Tricontinental de Artesanía, que reunirá talleres, demostraciones de oficios tradicionales y actuaciones musicales.
Esta edición estará dedicada a las técnicas artesanales de Europa, África y América, con México como país protagonista.
Entre las actividades previstas figuran talleres de origami colombiano, tintes naturales mexicanos, máscaras de Costa Rica, tejidos peruanos y elaboración de alebrijes.
La programación se completará con sesiones dedicadas al esparto, la marroquinería, la filigrana y diferentes expresiones musicales.
Vehículos clásicos, teatro y tradiciones de Finados
La XXV Clásica Tenerife se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre, con recorridos de vehículos históricos por Tenerife y La Gomera.
El domingo, el parque García Sanabria acogerá una exposición de coches hasta las 11:00 horas, antes del tradicional Revival.
Las tradiciones de Finados también tendrán presencia en la programación. La Casa de la Juventud Lázaro Siliuto acogerá el jueves la lectura de Los finados. El día de los muertos, con Ana Alonso y Elena Sicilia.
Además, el cementerio de Santa Catalina, en El Sobradillo, celebrará el domingo dos misas por Todos los Santos, a las 11:00 y a las 17:00 horas.
En Chamberí están previstas actividades infantiles y una verbena el domingo. El programa facilitado indica que las actividades del sábado quedan suspendidas por el luto oficial. Para el lunes se anuncia una jornada de propuestas infantiles de temática terrorífica entre las 11:00 y las 14:00 horas.
Exposiciones para visitar este fin de semana en Santa Cruz
El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) mantiene abierta la exposición Concomitancias, integrada en Musa México 2026, que explora conexiones culturales entre México y Canarias.
Podrá visitarse de jueves a sábado entre las 9:00 y las 19:00 horas, con último acceso a las 18:30 horas, y el domingo de 10:00 a 17:00 horas.
En TEA continúa Cho Juaá: humor colectivo, dedicada a la trayectoria de Eduardo Millares Sall y su aportación a la caricatura en Canarias. El horario de visita será de 10:00 a 20:00 horas.
La oferta se completa con Ay Bendito, en la Galería Leyendecker; Bajarse las bragas, en la Galería Bibli, y Paisajes oníricos, en Desván Blanco Espacio Cultural.
A estas propuestas se suma el CIIF Market 2026, que finalizará el viernes en el hotel Iberostar Heritage Gran Mencey con encuentros, presentaciones de proyectos y actividades para profesionales del sector audiovisual.
Agenda completa de actividades en Santa Cruz de Tenerife
Esta es la relación de actos, horarios y espacios recogidos en la programación del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre. Las actividades pueden estar sujetas a cambios por el luto oficial.
Jueves, 29 de octubre
- 09:00 a 19:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Exposición “Concomitancias”. Musa México 2026. Último acceso a las 18:30 h.
- 10:00 a 20:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Exposición “Cho Juaá: humor colectivo”.
- 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h. Galería Leyendecker. Exposición “Ay Bendito”.
- 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h. Galería Bibli. Exposición “Bajarse las bragas”.
- 17:00 a 20:00 h. Desván Blanco Espacio Cultural. Exposición “Paisajes oníricos”.
- 26 al 30 de octubre. Hotel Iberostar Heritage Gran Mencey. CIIF Market 2026, mercado cinematográfico y audiovisual de Canarias.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. XXV Clásica Tenerife, rally de vehículos históricos por Tenerife y La Gomera.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. 8.ª Feria Tricontinental de Artesanía, con talleres, demostraciones de oficios y actuaciones musicales.
- 30 de octubre al 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00 h. Playa de Almáciga. Almáciga Surf.
- 30 de octubre al 1 de noviembre, 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Volcania, vida en Marte”, documental de JuanMa V. Betancort.
- 30 de octubre a 1 de noviembre. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “Deserto”, de la compañía Polifônica. Funciones el viernes y sábado a las 19:30 h y el domingo a las 12:30 h.
- 10:00 a 11:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Salón del Cómic. Taller de dibujo y visita guiada.
- 11:30 a 12:30 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Salón del Cómic. Taller de dibujo y visita guiada.
- 15:30 a 17:30 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Salón del Cómic. Asistencia a charlas y visita guiada.
- 16:00 h. Taller de Artes Gráficas del Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del libro “Ilustradoras & Ilustradas 6”, por Lucas Morales.
- 16:15 a 17:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Masterclass de esparto.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller internacional “Origami de Colombia”.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller para adultos “Tinte de cochinilla”.
- 17:00 h. Taller de Artes Gráficas del Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del cómic “Ácido crítico”, por Laura Limón.
- 18:00 h. Casa de la Juventud Lázaro Siliuto. Lectura de “Los finados. El día de los muertos”, con Ana Alonso y Elena Sicilia.
- 18:00 h. Espacio Price. Ciclo de cine de Halloween. Proyección de “El terror llama a su puerta”.
- 19:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Actuación musical “Mujeres cantan a México”.
- 20:00 h. Crudo, calle Clavel, 9. “Vil Vodevil”, espectáculo de burlesque, draglesque y cabaret.
- 20:30 h. Espacio Price. Proyección de “La noche de los muertos vivientes”.
- 20:30 h. Asociación Cultural Equipo PARA. Concierto de Amaia Miranda.
Viernes, 30 de octubre
- 09:00 a 19:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Exposición “Concomitancias”. Musa México 2026. Último acceso a las 18:30 h.
- 10:00 a 20:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Exposición “Cho Juaá: humor colectivo”.
- 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h. Galería Leyendecker. Exposición “Ay Bendito”.
- 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h. Galería Bibli. Exposición “Bajarse las bragas”.
- 17:00 a 20:00 h. Desván Blanco Espacio Cultural. Exposición “Paisajes oníricos”.
- Último día, del 26 al 30 de octubre. Hotel Iberostar Heritage Gran Mencey. CIIF Market 2026, mercado cinematográfico y audiovisual de Canarias.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. XXV Clásica Tenerife, rally de vehículos históricos.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. 8.ª Feria Tricontinental de Artesanía.
- 12:00 a 17:00 h. Playa de Almáciga. Almáciga Surf.
- 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Volcania, vida en Marte”, documental de JuanMa V. Betancort.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “Deserto”, de la compañía Polifônica.
- 10:00 h. Plaza del Príncipe. Salón del Cómic. Apertura de la zona comercial.
- 10:00 a 11:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Taller de dibujo y visita guiada.
- 11:15 a 13:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller internacional “Fibras y tintes naturales de México”.
- 11:15 a 13:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller para adultos “Máscaras de Costa Rica”.
- 11:30 a 12:30 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Taller de dibujo y visita guiada.
- 12:30 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. Taller de lactancia.
- 16:15 a 17:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Masterclass de marroquinería.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller para adultos “Textil de Perú”.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller familiar “Alebrije de México”.
- 17:30 h. Biblioteca Municipal Central. Taller de dibujo y creación de personajes “Monstruos y bichos de fantasía”, con Carlos Miranda.
- 17:30 h. Biblioteca Municipal Central. Taller “Cuando la muerte vino a nuestra casa”, con Laura Escuela.
- 18:00 h. Espacio Price. Proyección de “El terror no tiene forma”.
- 18:00 h. AAVV Acorán. Distrito Joven. “Acampada Halloween”.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Concierto “El año 1997”, de la Sinfónica de Tenerife.
- 19:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Actuación musical “El Divo de Juárez”, con Rafa Rodríguez.
- 20:30 h. Espacio Price. Proyección de “Hellraiser”.
- 22:00 h. La Movie Social Club, paseo Milicias de Garachico. Concierto de El Beso de Cleo. Entrada libre.
- 23:00 h. Crudo. Sesión de DJ con Esteban Pérez.
Sábado, 31 de octubre
- 09:00 a 19:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Exposición “Concomitancias”. Musa México 2026. Último acceso a las 18:30 h.
- 10:00 a 20:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Exposición “Cho Juaá: humor colectivo”.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. XXV Clásica Tenerife. Etapa por el sur de Tenerife y exposición de vehículos históricos en el parque García Sanabria.
- 29 de octubre al 1 de noviembre. 8.ª Feria Tricontinental de Artesanía.
- 12:00 a 17:00 h. Playa de Almáciga. Almáciga Surf.
- 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Volcania, vida en Marte”.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “Deserto”, de la compañía Polifônica.
- 08:00 h. AAVV Acorán. Distrito Joven. Continuación de la “Acampada Halloween”.
- 10:00 h. Carpa de firmas de la Plaza del Príncipe. Salón del Cómic. Sesión de firmas con varios autores e ilustradores.
- 11:00 h. Plaza del Príncipe. Pintacaras del Salón del Cómic.
- 11:00 a 13:00 h. Carpa de actividades de la Plaza del Príncipe. Juegos de rol con la Asociación Roler@s de Canarias.
- 11:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del cómic “Dimens Wars”.
- 11:15 a 13:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Talleres para adultos “Telar de cintura de Perú” y “Polainas”.
- 11:30 h. Escenario de la Plaza del Príncipe. Exhibición de baile de WONDER DANCE CENTER y T-SAME.
- 12:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del cómic “Ana en la nube”.
- 13:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del cómic “Un mal día lo tiene cualquiera”.
- 14:00 a 17:00 h. Carpa de actividades de la Plaza del Príncipe. Juegos de rol.
- 16:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Charla con Kasia Nie.
- 16:00 h. Escenario de la Plaza del Príncipe. Proyección de “Los Zurrones. Superhéroes Canarios”.
- 16:15 a 17:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Masterclass “Filigrana de Macedonia”.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller internacional “Teñido con tierra de Costa de Marfil”.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Taller familiar “Alebrije de México”.
- 17:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Presentación del cómic “Las aventuras de Amaro Pargo”.
- 17:30 a 22:00 h. Skatepark AJ Project Indoor, Taco. “En Homenaje al Pistol”. Entrada: 15 euros.
- 18:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Charla con Javier de Isusi.
- 18:00 h. Espacio Price. Proyección de “Noche de miedo”.
- 19:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Actuación musical “Cempasúchil para Don Gregorio”.
- 20:00 h. Espacio La Granja. “Yo, Frankenstein”, espectáculo de circo híbrido con títeres digitales y realidad aumentada.
- 20:00 h. Polideportivo de Chamberí. Sin actividades por el luto oficial.
- 22:00 h. Bulán. Halloween 2026, con Jose Hdez, Miguel Mones, Iva Dive y Anabel Siges.
- 22:30 h. La Movie Social Club. “Misa de Media Noche”, sesión especial de Halloween.
- 23:00 h. Crudo. Sesión especial con Frank Castro.
- 23:30 h. Gekko Club. “Spooky Halloween 2026”.
- 23:59 h. Bambú Lounge. “OnlyLocals Halloween 2026”.
Domingo, 1 de noviembre
- 10:00 a 17:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Exposición “Concomitancias”. Musa México 2026.
- 10:00 a 20:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Exposición “Cho Juaá: humor colectivo”.
- XXV Clásica Tenerife. Exposición de vehículos históricos en el parque García Sanabria hasta las 11:00 h y posterior “Revival”.
- Último día. 8.ª Feria Tricontinental de Artesanía.
- 12:00 a 17:00 h. Playa de Almáciga. Almáciga Surf.
- 12:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín, La Salita. “Deserto”, de la compañía Polifônica.
- 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Volcania, vida en Marte”.
- 10:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Charla con Griffo.
- 11:00 h. Cementerio de Santa Catalina, El Sobradillo. Misa por la festividad de Todos los Santos.
- 11:00 h. Plaza del Príncipe. Podcast “Kevin Smith Pasado de Vueltas”.
- 11:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Charla con Andrés González Leiva.
- 11:15 a 13:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Talleres “Filigrana de Macedonia” y “Empleitas”.
- 12:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Encuentro con autoras y presentación de cómics.
- 12:00 h. Plaza del Príncipe. Concurso de Idols.
- 13:00 h. Museo Municipal de Bellas Artes. Charla sobre “Star Wars”, por Eduardo Serradilla.
- 16:15 a 17:15 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Masterclass “Catrinas de México”.
- 16:30 a 18:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Talleres “Cestería de México” y “Papel y cartón”.
- 17:00 h. Cementerio de Santa Catalina, El Sobradillo. Segunda misa por Todos los Santos.
- 18:00 h. Plaza del Príncipe. Pasarela cosplay del Salón del Cómic.
- 18:00 h. Espacio Price. Proyección de “Terroríficamente muertos”.
- 18:00 a 21:00 h. Polideportivo de Chamberí. Actividades infantiles.
- 19:30 h. Feria Tricontinental de Artesanía. Actuación “Noche de gaitas venezolanas”, con Gaita Pa’ Vos.
- 20:30 h. Espacio Price. Proyección de “Hellraiser 2”.
- 20:45 a 21:15 h. Polideportivo de Chamberí. Espectáculo infantil.
- 21:00 a 01:00 h. Polideportivo de Chamberí. Verbena con el grupo Pa’ti.