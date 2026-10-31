Normalidad absoluta en Santa Cruz a la hora prevista para los disturbios de Halloween

La calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife presenta una situación de absoluta normalidad durante la tarde de este sábado, 31 de octubre, pese a los llamamientos difundidos en redes sociales para provocar disturbios coincidiendo con Halloween.
La tranquilidad observada contrasta con la preocupación generada durante los últimos días entre comerciantes y autoridades, que habían adoptado medidas preventivas ante la posibilidad de que se produjeran saqueos, daños en establecimientos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
De hecho, algunos negocios de la calle del Castillo llegaron a proteger sus escaparates con grandes paneles metálicos durante la jornada del viernes, como recogió DIARIO DE AVISOS.
Sin embargo, la convocatoria no ha derivado en los altercados anunciados durante la franja observada esta tarde, sin que ello permita descartar posibles incidentes posteriores.
Dos cabecillas de Blocus detenidos en Tenerife antes de Halloween
La jornada llega después de que la Guardia Civil detuviera este viernes a dos presuntos responsables del movimiento Blocus en Tenerife, uno de ellos menor de edad, de 16 años, por su supuesta implicación en la organización de disturbios y saqueos.
Según informó el Instituto Armado, ambos están investigados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos y habrían utilizado aplicaciones de mensajería cifrada y redes sociales para difundir instrucciones dirigidas a cometer actos vandálicos.
La investigación permitió detectar mensajes en los que se planteaban ataques simultáneos contra establecimientos comerciales, quema de mobiliario urbano y agresiones a agentes policiales.
Los investigadores identificaron a los dos presuntos organizadores y consiguieron, según la Guardia Civil, neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización se materializara en las calles.
La operación fue coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Comercios protegidos y dispositivos policiales preventivos
La preocupación había llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz a coordinar un dispositivo preventivo con la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, había anunciado la movilización de las unidades policiales disponibles ante la posibilidad de que se reprodujeran situaciones similares a los disturbios registrados en otras ciudades españolas.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, solicitó reforzar la seguridad después de conocerse los mensajes que señalaban la calle del Castillo y la Milla de Oro de Playa de Las Américas como posibles escenarios de altercados.
Estos llamamientos se habían difundido bajo la denominación Blocus, un movimiento vinculado a convocatorias difundidas a través de redes sociales para promover acciones violentas.
La Guardia Civil y otros cuerpos policiales desarrollaron actuaciones en distintos puntos de España. Solo el viernes se informó de 10 detenciones en varias provincias, incluidas las dos practicadas en Tenerife.