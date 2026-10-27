Santa Cruz huele a vaca: un gigantesco buque es el responsable

Santa Cruz de Tenerife tiene este martes un olor poco habitual. Un intenso olor a ganado se ha extendido por distintas zonas de la capital tinerfeña, en especial por la dársena pesquera, procedente de un buque dedicado al transporte de animales vivos que permanece fondeado.
Se trata del Maysora, un buque ganadero que llegó este lunes, 26 de octubre, alrededor de las 13.00 horas al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Aunque la embarcación no tiene previsto atracar, su presencia ha sido suficiente para que el característico olor de los animales alcance la ciudad.
Según ha confirmado Puertos de Santa Cruz de Tenerife a DIARIO DE AVISOS, el barco realiza una parada técnica para repostar combustible antes de continuar con su travesía.
El Maysora es un buque especializado en el transporte de ganado vivo, con una capacidad declarada de hasta 110.000 cabezas de ganado. Su actividad implica el traslado de animales a bordo durante largas travesías marítimas.
¿Cuándo se marchará el buque que provoca el olor en Santa Cruz?
La estancia del Maysora en aguas de Tenerife será breve. Según la información facilitada por la Autoridad Portuaria a este periódico, la embarcación tiene previsto abandonar Santa Cruz durante la próxima madrugada, alrededor de las 2.00 horas del miércoles 28 de octubre.
Su siguiente destino será el puerto de Iskenderun, Turquía, donde continuará su ruta después de completar la escala técnica en Tenerife.
De esta manera, el peculiar olor a vaca que se percibe este martes en la capital está relacionado con la presencia de esta embarcación, que permanecerá fondeada hasta su salida prevista de madrugada.