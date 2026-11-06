Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife desde el lunes: qué zona estará afectada

El Cabildo de Tenerife iniciará el próximo lunes, 9 de noviembre, unas obras de emergencia en el Camino de Jagua, en Santa Cruz de Tenerife, que obligarán a realizar cortes intermitentes de tráfico en la vía de servicio paralela a la TF-11. Los trabajos se prolongarán durante aproximadamente 11 meses y cuentan con una inversión de 1,14 millones de euros.
La intervención se llevará a cabo a la altura del kilómetro 1,5 de la TF-11, donde se repararán los daños provocados por la borrasca Therese, que afectó a la Isla entre el 18 y el 26 de marzo de 2026.
El área insular de Carreteras ha explicado que las restricciones de circulación se aplicarán en función de las necesidades de los trabajos y de las condiciones de seguridad. Por el momento, no se han concretado los horarios ni la duración de cada corte.
Dónde se producirán los cortes de tráfico en Tenerife
Las restricciones afectarán a la vía de servicio situada junto a la TF-11, en el Camino de Jagua, donde se realizarán trabajos para estabilizar una ladera dañada durante el temporal de marzo.
El Cabildo precisa que los cortes serán intermitentes y estarán vinculados principalmente a las labores de saneamiento del talud, que presenta riesgo de nuevos desprendimientos.
La actuación comenzará el lunes 9 de noviembre y tiene un plazo estimado de ejecución de 11 meses. Esto no significa que la circulación vaya a permanecer interrumpida durante todo ese periodo.
Tampoco se ha anunciado un cierre general de la carretera TF-11. Las restricciones comunicadas se refieren específicamente a la vía de servicio donde se desarrollarán los trabajos.
Una ladera de hasta 40 metros dañada por la borrasca Therese
El origen de la intervención está en los desprendimientos registrados durante la borrasca Therese, que provocó numerosas incidencias en la red de carreteras de Tenerife.
En el Camino de Jagua, las intensas precipitaciones ocasionaron la caída de grandes bloques de roca sobre la vía de servicio, lo que obligó a cerrar temporalmente la circulación.
Una vez finalizado el temporal, se procedió a la reapertura progresiva de los tramos afectados, mientras continuaban las inspecciones para determinar las actuaciones necesarias.
El talud sobre el que se intervendrá tiene aproximadamente 200 metros de longitud y entre 20 y 40 metros de altura. En determinados puntos presenta pendientes prácticamente verticales.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que los trabajos buscan reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.
“Esta intervención responde a la necesidad de actuar sobre un talud que sufrió importantes desprendimientos durante el temporal y que requiere trabajos específicos de estabilización”, señala.
Qué obras se realizarán junto a la TF-11
Los trabajos incluirán la retirada de los materiales desprendidos, la eliminación de bloques inestables y la instalación de diferentes sistemas de protección de la ladera.
Entre las medidas previstas figuran mallas reforzadas, redes de cables y anclajes, además de intervenciones para modificar determinados puntos del terreno y reforzar las zonas más expuestas.
La actuación también contempla una mejora del sistema de drenaje para canalizar el agua de lluvia y evitar que las escorrentías vuelvan a dañar la carretera.
Para ello, se construirán nuevas cunetas y elementos de evacuación del agua que conectarán con el drenaje de la TF-11.
Finalmente, se llevará a cabo la reparación integral del pavimento afectado por las lluvias de marzo.
El presupuesto asciende a 1.141.997,80 euros, según el Cabildo de Tenerife.
La Corporación insular señala que el objetivo es recuperar las condiciones de seguridad de este tramo y reducir la posibilidad de nuevos daños durante futuros episodios de precipitaciones intensas.