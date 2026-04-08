Confirmado por el Cabildo: los daños de la borrasca Therese en Tenerife ascienden a 33,3 millones de euros

El Cabildo de Tenerife ha calculado de forma provisional que el paso de la borrasca ‘Therese’ por la isla dejó unos daños de unos 33,3 millones de euros, principalmente en infraestructuras y en el medio natural.
Así lo han avanzado a los periodistas la presidenta, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, que han incidido en que la isla se va a acoger a los fondos de ‘Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil’ aprobada por el Gobierno central.
Ruano ha comentado que han tenido poco tiempo para afinar en el cálculo de los daños pero ha remarcado que solo en la red de carreteras se alcanzan unos 12,6 millones por lo que esperan captar al menos el 50% de los recursos vía estatal.
Ha relatado que también se contabilizan daños por 5,1 millones en el medio natural entre los que se incluyen senderos, pistas forestales o afecciones en el Parque Nacional del Teide.
De hecho ha apuntado que se necesita ya una aportación en torno a 1,4 millones para reparar pistas forestales y agrícolas y 1,1 millones aproximadamente para la restauración de la masa forestal afectada por las corrientes de agua y evitar “daños de mayor entidad”.
Ruano ha apuntado que el Cabildo actúa como “intermediario” entre la Administración del Estado y los municipios de la isla, que han remitido daños valorados en 15,6 millones en infraestructuras y equipamientos municipales, salvo La Guancha y El Sauzal, que han rehusado optar a los fondos estatales.
Además ha indicado que algunos como San Miguel o Santiago del Teide aún no han enviado el análisis de daños porque se ha pedido en un “muy corto periodo de tiempo” y Puerto de la Cruz ha estimado los daños producidos pero no ha facilitado la información contable “con lo cual es probable que en estos próximos días aumente esta cantidad”.
Los municipios con peticiones económicas más elevadas han puesto sobre la mesa mobiliario urbano, muros rotos, reasfaltados, rebacheados, falsos techos, drenajes y socavones en las vías de interés local, entre ellos 4,3 millones en La Orotava, 1,5 millones en La Victoria, 1,4 millones en La Laguna o 1,2 millones en El Rosario.
La misma cantidad es la que refiere Santa Cruz de Tenerife, mientras que La Matanza estima gastos por 1.041.000 euros, Gúímar por 820.000 euros, Arico, 690.000 euros y Santa Úrsula, 560.000 euros.
COFINANCIACIÓN
Ruano ha indicado que la declaración de ‘zona catastrófica’ viene regulada por dos reales decretos, uno de 2005 y otro de 2007, que regula que obras de emergencia pueden ser cofinanciables por el Estado de tal manera que si el Cabildo con su propio personal restaura una pista forestal o incluso una vía porque se ha caído una piedra de una ladera, “eso no es elegible, son gastos que se afrontan como corporación insular” y no hay “posibilidad técnica” de conseguir financiación.
Según el vicepresidente segundo, “lo que quiere decir es que lo más probable es que aunque nosotros tuviéramos la cantidad total bien definida, no va a ser el Estado el que cubra el 50% de esos gastos, normalmente habrá una aportación del Estado, pero que no podemos cuantificar todavía, pero que no llegará a ese porcentaje porque la financiación va a correr de cuenta de la propia administración insular”.
No obstante, ha comentado que la Delegación del Gobierno ha dado de plazo hasta el 27 de abril para que todos los daños “se cuantifiquen con mayor precisión y se produzca la solicitud específica de la aportación estatal”.
Afortunadamente, ha explicado, “los daños podían haber sido peores” y se afrontarán de manera natural.