Isla Calavera levanta el telón de su décima edición en La Laguna

Diez años después de su nacimiento, Isla Calavera regresó ayer al Teatro Leal de La Laguna para dar comienzo a una nueva edición dedicada al terror, la fantasía y la ciencia ficción. Hasta el 15 de noviembre, el certamen ofrecerá 10 jornadas de proyecciones y actividades, inauguradas con una gala en la que recibieron reconocimientos la productora Elizabeth Avellán, la actriz Ivana Baquero, el actor tinerfeño Alejandro García, la periodista Elena S. Sánchez y la serie La nena.
Homenajes a figuras del género
Avellán recibió el Premio Isla Calavera de Honor 2026 por su trayectoria y su contribución al cine de género. Cofundadora de Troublemaker Studios y figura clave en la carrera del director Robert Rodríguez, ha participado en la producción de títulos como El Mariachi, Desperado, Spy Kids, Sin City, Machete y Planet Terror. Su presencia en el festival coincide, además, con el 30º aniversario de Abierto hasta el amanecer (1996), película que combina acción y terror vampírico y que se proyectará mañana, a las 18.15 horas, seguida de un coloquio con la productora.
La actriz Ivana Baquero fue distinguida con el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico 2026, en el año en que se cumplen dos décadas del estreno de El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, que la consagró como una de las grandes revelaciones del cine español. El certamen conmemorará la efeméride con la proyección de una versión remasterizada de la película, prevista para esta tarde, a las 18.30 horas, en Multicines Tenerife.
El Premio S. S. Venture al talento canario recayó en el actor tinerfeño Alejandro García, natural de La Laguna, por su recorrido en cine, televisión y teatro y su proyección internacional. Entre sus trabajos figuran La novia (2015), por la que fue nominado al Goya como mejor actor revelación; la serie Antidisturbios (2020), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y El inmortal (2022-2026), además de El cuco de cristal (2025).
Por su parte, Elena S. Sánchez obtuvo el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico 2026 por su labor de divulgación y recuperación del cine español, especialmente del fantástico y el terror. Durante más de dos décadas en RTVE, presentó Días de cine entre 2014 y 2020 y dirige y presenta desde 2015 Historia de nuestro cine, espacio dedicado a recuperar títulos esenciales y acercarlos a nuevas generaciones de espectadores.
La gala reconoció también a La nena (2026) como Mejor Serie Fantástica. El thriller policial de Atresmedia, dirigido por Paco Cabezas y Miguel Ángel Trudu, adapta libremente la novela homónima de Carmen Mola y cierra la trilogía iniciada con La novia gitana y La Red Púrpura. Recogieron el galardón el director Paco Cabezas y el productor Jordi Frades.
‘La mosca’ marca el hilo conductor del festival
La décima edición de Isla Calavera se desarrolla bajo el leitmotiv de La mosca, con un homenaje al clásico del terror y la ciencia ficción que tendrá su reflejo en la clausura del domingo 15 de noviembre, cuando se proyectarán las versiones de 1958, dirigida por Kurt Neumann, y de 1986, firmada por David Cronenberg. La elección de ambas películas enlaza con algunos de los temas que atraviesan el certamen: la transformación del cuerpo, la ciencia como fuente de fascinación y horror y la crisis de identidad.
El programa incluye una Sección Oficial de Largometrajes a competición con 13 películas de España, Estados Unidos, Indonesia, Finlandia y Kazajistán, además de 19 cortometrajes seleccionados entre casi 600 obras inscritas. El cine realizado en las Islas tendrá un espacio específico en Hecho en Canarias, que reúne siete largometrajes y 13 cortos, con producciones rodadas en el Archipiélago y trabajos de cineastas canarios.
La programación se prolongará hasta el 15 de noviembre y contará con invitados como Christopher Lambert, Sean Young, Alejandro Amenábar, Carlos Areces, Lloyd Kaufman y Lone Fleming, que recibirán reconocimientos en la gala de clausura del sábado 14.