Los Silos une a sus vecinos para optar a Reina del Carnaval 2027

El municipio de Los Silos estará representado en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 por Bárbara Helia Socas Méndez, vecina de La Caleta de Interián. Su candidatura forma parte de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento que contará con la participación de asociaciones, colectivos y vecinos del municipio en la elaboración de la fantasía.
La iniciativa fue presentada este jueves en el Hotel Luz del Mar, principal patrocinador del proyecto, durante un acto en el que participaron la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso; el diseñador de la fantasía, José Yeray Díaz Fernández, y la propia candidata.
La propuesta pretende llevar al escenario del Carnaval chicharrero una creación que refleje la identidad, las tradiciones y los valores de Los Silos, con la colaboración de diferentes generaciones del municipio.
Las personas mayores tendrán un papel destacado en la fantasía
Una de las principales características de esta candidatura será la participación de las personas mayores de Los Silos, que colaborarán en distintas tareas relacionadas con la confección y la elaboración de elementos de la fantasía.
Con esta implicación, el Ayuntamiento busca aprovechar los conocimientos y las técnicas tradicionales de los vecinos de mayor edad, incorporándolos al proceso creativo del diseño.
La iniciativa también contempla la colaboración de asociaciones y otros colectivos locales, con el propósito de convertir la candidatura en un proyecto compartido por diferentes sectores de la población.
Durante la presentación se dieron a conocer las primeras líneas de trabajo, aunque todavía quedan varios meses de preparación hasta que la fantasía esté terminada.
El diseñador José Yeray Díaz Fernández será el encargado de dar forma a la creación que lucirá Bárbara Helia Socas Méndez sobre el escenario de la Gala de la Reina.
La fantasía se descubrirá poco a poco hasta el 17 de febrero
Uno de los aspectos previstos por la organización será el desvelado progresivo de la fantasía durante los próximos meses.
El proyecto contempla diferentes fases en las que se mostrarán pistas y elementos relacionados con el traje y el concepto artístico del diseño, sin descubrir su aspecto completo antes de la gala.
La fecha señalada es el miércoles 17 de febrero de 2027, cuando se celebrará la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 21.30 horas, en el Recinto Ferial de Tenerife, según el calendario publicado por el Ayuntamiento capitalino.
Para entonces, la representante de Los Silos llevará al escenario una fantasía que reunirá el trabajo del diseñador y las aportaciones de los colectivos y vecinos participantes.
La candidatura se enmarca en una edición del Carnaval dedicada a «Roma Eterna: el Imperio del Carnaval», cuya programación comenzará el 22 de enero y continuará con los actos del Carnaval en la calle entre el 19 y el 28 de febrero.