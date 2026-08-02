Un campanario que lleva tres años sin funcionar: alertan del deterioro del patrimonio histórico y religioso de Los Silos

Un grupo de vecinos y fieles de Los Silos se muestra preocupado por el deterioro del patrimonio histórico y religioso del municipio, una situación que han advertido en varias ocasiones sin éxito a las autoridades competentes porque afecta al patrimonio cultural de la Isla.
Un grupo numeroso de fieles de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz recuerdan que allí se encuentran algunas de las obras más importantes del patrimonio artístico del municipio, entre ellas el Santísimo Cristo de la Misericordia, una talla barroca del siglo XVII, atribuida a la escuela andaluza, que constituye una de las principales devociones y forma parte de la identidad histórica del pueblo. La talla, de gran belleza y calidad artística por su realismo, data del año 1632 pero aún se desconoce su autor.
Hace unos dos años se les comunicó que la imagen presentaba unas fisuras en la espalda que impedían su salida en procesión. Desde entonces, el Cristo no ha participado ni en las procesiones de Semana Santa ni en las Fiestas Patronales, rompiéndose una tradición profundamente arraigada entre los vecinos.
Posteriormente, el párroco y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia informaron que la imagen había sido revisada por expertos y que sería trasladada para su restauración. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado públicamente si esta actuación se ha llevado a cabo ni del estado actual en el que se encuentra la imagen, generando una creciente preocupación entre la población. “El Ayuntamiento es consciente de estos hechos y hasta el momento ha ignorado dar respuesta o gestionar el problema”, apuntan desde el grupo de fieles.
Fuentes municipales confirmaron que el Gobierno es conocedor de esta realidad, que ha sido trasladada al director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias pero que la competencia de esta materia es del Obispado. En este sentido, no ha sido posible hablar con ningún representante de la institución y tampoco con el párroco, Isidoro Hernández Correa.
A esta situación se suma la realización de trabajos en el retablo de la capilla del Cristo y la colocación del Cristo en otra pequeña lejos de la veneración de los fieles. Según la información facilitada, se trataría de una fumigación, aunque numerosos vecinos “desconocen el alcance real de la intervención, si cuenta con las autorizaciones e informes técnicos exigibles o si está siendo dirigida por profesionales especializados en conservación y restauración del patrimonio”.
Por otra parte, también trasladan su preocupación por el deterioro del campanario de la iglesia, que lleva aproximadamente tres años sin funcionar y sin que, hasta donde conocen, se hayan adoptado “soluciones efectivas”.
Los fieles siguen a la espera de una respuesta por parte del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Obispado de San Cristóbal de La Laguna, a los que solicitan una inspección técnica de la imagen y de las actuaciones que se están llevando a cabo en el templo, así como información oficial sobre el estado del proceso de restauración y el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio cultural.
“Nuestro único objetivo es que las administraciones competentes ofrezcan transparencia, informen a la ciudadanía y garanticen la correcta conservación de un bien histórico, artístico y religioso que forma parte de nuestro patrimonio. Si fuera necesario, los vecinos estamos dispuestos a impulsar una recogida de firmas para reclamar una solución y evitar que el deterioro o la falta de información continúen prolongándose”, subrayan.