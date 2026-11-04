Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: ya es oficial el orden de actuación de todos los grupos

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya tiene definido el orden de actuación de sus agrupaciones. El Ayuntamiento capitalino ha celebrado este miércoles, 4 de noviembre, el sorteo que establece las posiciones de las murgas, comparsas, rondallas y demás formaciones participantes en los concursos de la próxima edición, dedicada a ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’.
El acto tuvo lugar en el salón de actos del Espacio Cajasiete y comenzó con un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes. La cita contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, representantes de las agrupaciones y numerosos aficionados.
Los concursos arrancarán el sábado 23 de enero de 2027, con las agrupaciones musicales. Teiderife será la primera formación en subir al escenario diseñado por Juan Sebastián Domínguez.
El calendario general del Carnaval comenzará un día antes, el viernes 22 de enero, con la gala inaugural, mientras que los actos principales en la calle se desarrollarán del 19 al 28 de febrero.
Orden completo de actuación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
El sorteo ha establecido el siguiente reparto de actuaciones, distribuido por modalidades y fechas, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Agrupaciones musicales — 23 de enero
- Teiderife
- Cantares Luz de Luna
- Sabor Isleño
- Sabor a Diablos
- Nobleza Canaria
- Mamerecumbé
- Caña Dulce
- Los Yuppies
- Chaxiraxi
Agrupaciones coreográficas — 24 de enero
- Baila Pa’ Mí
- Moana
- Crew of Dreams
- Vdance
- Loli Pérez
- Ibaute
- C. D. Andreína Acosta
- Compañía La Vica
- Más Flow Academia
- Star Dance
- Wonder
- Wild Dance
- Crazy Dancer
- LKS Dance
- Onys Escuela de Barrio
- Odali
- Patronato Cultural Arona
- LS Tribu
- Firax Dance Studio
- Yu-Funk Danceschool
Murgas infantiles — 29 y 30 de enero
Primera fase: viernes 29 de enero
- Castorcitos
- Raviscuditos
- Triqui Traquitos
- Guachipanduzy
- Redoblones
- Mamelones
- El Cabito
- Pita Pitos
Segunda fase: sábado 30 de enero
- Sofocados
- Chinchositos
- Carricitos
- Frikywiky’s
- Bambas
- Distraídos
- Ferrusquentitos
- Tiralengüines
Rondallas — 31 de enero
- Orfeón La Paz
- Asociación Lírica la Rondalla Asociación Mamel’s
- Gran Tinerfe
- Las Valkirias
- Peña del Lunes 1965
- Unión Artística El Cabo
- Rondalla Lírico Coral Los Aceviños
- Masa Coral Tinerfeña
Murgas adultas — del 1 al 4 de febrero
El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz 2027 contará con cuatro fases clasificatorias, de seis agrupaciones cada una.
Primera fase: lunes 1 de febrero
- Chaladas
- Indomables
- Zeta-Zetas
- Chinchosos
- Bambones
- Trabachones
Segunda fase: martes 2 de febrero
- Guachinquietas
- Burlonas
- Trinkosos
- Diabólicas
- Desbocados
- Trapaseros
Tercera fase: miércoles 3 de febrero
- Diablos Locos
- Ni Pico Ni Corto
- Triqui Traques
- Marchilongas
- Irónicos
- Desatadas
Cuarta fase: jueves 4 de febrero
- Jocicudas
- Tras con Tras
- Tiralenguas
- Mamelucos
- La Sonora
- Mamelonas
La final del Concurso de Murgas Adultas está prevista para el sábado 6 de febrero, de acuerdo con la programación publicada para la próxima edición. Carnaval de Tenerife
Agrupaciones de mayores — 10 de febrero
- Murga Las Incansables de Icod
- Monte Nevado
- Rondalla Las Nieves
- Con Nuestra Gente Chincanayros
- Tercera Edad Tegueste
- Mayores del 2000
- Antón Guanche de Candelaria
- Volcanes del Teide
Canción de la Risa — 12 de febrero
- Los Chicos con Guaza
- Los Quijotes de la Guancha
- Los Legías
- Las Gediondas
- Los Cornucas Atómicos
- Los Esc@ndinabos
- ¿No sabes de qué vamos disfrazados? Psssssssssssssssssssssssss
- Los Rebelrisas
- No tengo el chich pa’ farolillos
Comparsas — 13 de febrero
- Joroperos
- Tropicana
- Bahía Bahitiare
- Río Orinoco
- Danzarines Canarios
- Bella Mariana
- Tabajaras
- Abenaura
- Cariocas
Con el orden de actuación establecido, las agrupaciones ya conocen su posición en los concursos de una edición que tendrá como temática Roma Eterna: El imperio del Carnaval.