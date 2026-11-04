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Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: ya es oficial el orden de actuación de todos los grupos

El sorteo, celebrado en el Espacio Cajasiete, comenzó con un minuto de silencio por Jesús de Miguel y fijó las posiciones de cada formación
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027: ya es oficial el orden de actuación de todos los grupos
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El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya tiene definido el orden de actuación de sus agrupaciones. El Ayuntamiento capitalino ha celebrado este miércoles, 4 de noviembre, el sorteo que establece las posiciones de las murgas, comparsas, rondallas y demás formaciones participantes en los concursos de la próxima edición, dedicada a ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del Espacio Cajasiete y comenzó con un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes. La cita contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, representantes de las agrupaciones y numerosos aficionados.

Los concursos arrancarán el sábado 23 de enero de 2027, con las agrupaciones musicales. Teiderife será la primera formación en subir al escenario diseñado por Juan Sebastián Domínguez.

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El calendario general del Carnaval comenzará un día antes, el viernes 22 de enero, con la gala inaugural, mientras que los actos principales en la calle se desarrollarán del 19 al 28 de febrero.

Orden completo de actuación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027

El sorteo ha establecido el siguiente reparto de actuaciones, distribuido por modalidades y fechas, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Agrupaciones musicales — 23 de enero

  1. Teiderife
  2. Cantares Luz de Luna
  3. Sabor Isleño
  4. Sabor a Diablos
  5. Nobleza Canaria
  6. Mamerecumbé
  7. Caña Dulce
  8. Los Yuppies
  9. Chaxiraxi

Agrupaciones coreográficas — 24 de enero

  1. Baila Pa’ Mí
  2. Moana
  3. Crew of Dreams
  4. Vdance
  5. Loli Pérez
  6. Ibaute
  7. C. D. Andreína Acosta
  8. Compañía La Vica
  9. Más Flow Academia
  10. Star Dance
  11. Wonder
  12. Wild Dance
  13. Crazy Dancer
  14. LKS Dance
  15. Onys Escuela de Barrio
  16. Odali
  17. Patronato Cultural Arona
  18. LS Tribu
  19. Firax Dance Studio
  20. Yu-Funk Danceschool

Murgas infantiles — 29 y 30 de enero

Primera fase: viernes 29 de enero

  1. Castorcitos
  2. Raviscuditos
  3. Triqui Traquitos
  4. Guachipanduzy
  5. Redoblones
  6. Mamelones
  7. El Cabito
  8. Pita Pitos

Segunda fase: sábado 30 de enero

  1. Sofocados
  2. Chinchositos
  3. Carricitos
  4. Frikywiky’s
  5. Bambas
  6. Distraídos
  7. Ferrusquentitos
  8. Tiralengüines

Rondallas — 31 de enero

  1. Orfeón La Paz
  2. Asociación Lírica la Rondalla Asociación Mamel’s
  3. Gran Tinerfe
  4. Las Valkirias
  5. Peña del Lunes 1965
  6. Unión Artística El Cabo
  7. Rondalla Lírico Coral Los Aceviños
  8. Masa Coral Tinerfeña

Murgas adultas — del 1 al 4 de febrero

El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz 2027 contará con cuatro fases clasificatorias, de seis agrupaciones cada una.

Primera fase: lunes 1 de febrero

  1. Chaladas
  2. Indomables
  3. Zeta-Zetas
  4. Chinchosos
  5. Bambones
  6. Trabachones

Segunda fase: martes 2 de febrero

  1. Guachinquietas
  2. Burlonas
  3. Trinkosos
  4. Diabólicas
  5. Desbocados
  6. Trapaseros

Tercera fase: miércoles 3 de febrero

  1. Diablos Locos
  2. Ni Pico Ni Corto
  3. Triqui Traques
  4. Marchilongas
  5. Irónicos
  6. Desatadas

Cuarta fase: jueves 4 de febrero

  1. Jocicudas
  2. Tras con Tras
  3. Tiralenguas
  4. Mamelucos
  5. La Sonora
  6. Mamelonas

La final del Concurso de Murgas Adultas está prevista para el sábado 6 de febrero, de acuerdo con la programación publicada para la próxima edición. Carnaval de Tenerife

Agrupaciones de mayores — 10 de febrero

  1. Murga Las Incansables de Icod
  2. Monte Nevado
  3. Rondalla Las Nieves
  4. Con Nuestra Gente Chincanayros
  5. Tercera Edad Tegueste
  6. Mayores del 2000
  7. Antón Guanche de Candelaria
  8. Volcanes del Teide

Canción de la Risa — 12 de febrero

  1. Los Chicos con Guaza
  2. Los Quijotes de la Guancha
  3. Los Legías
  4. Las Gediondas
  5. Los Cornucas Atómicos
  6. Los Esc@ndinabos
  7. ¿No sabes de qué vamos disfrazados? Psssssssssssssssssssssssss
  8. Los Rebelrisas
  9. No tengo el chich pa’ farolillos

Comparsas — 13 de febrero

  1. Joroperos
  2. Tropicana
  3. Bahía Bahitiare
  4. Río Orinoco
  5. Danzarines Canarios
  6. Bella Mariana
  7. Tabajaras
  8. Abenaura
  9. Cariocas

Con el orden de actuación establecido, las agrupaciones ya conocen su posición en los concursos de una edición que tendrá como temática Roma Eterna: El imperio del Carnaval.

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