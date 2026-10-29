La Laguna ya tiene fecha para su gran ‘Noche en Tinto’: 12 bodegas y numerosas propuestas gastronómicas

La Laguna y el Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo dan la bienvenida al mes de noviembre con una amplia y variada programación de actos con la que el público lagunero y tinerfeño podrá degustar los mejores vinos de esta entidad en distintos puntos de la ciudad. A lo largo de las próximas semanas tomarán el protagonismo la cultura vitivinícola, las degustaciones, el cine, la música, el arte, las rutas guiadas, los maridajes y, por supuesto, los mejores caldos de la última cosecha.
La concejala de Desarrollo Rural de La Laguna, Cristina Ledesma, señaló que “acciones como esta conectan a la población con su territorio, promocionan el medio rural y dinamizan el comercio del municipio apostando por nuestros productos”. La edil también quiso recordar que el Consistorio ha hecho este año un esfuerzo especial por apoyar la promoción del sector vitivinícola local, a través de un convenio con el propio Consejo valorado en 60.000 euros, que abarca acciones como este programa de actos de ‘Noviembre, mes del vino’.
Por su parte, el presidente de la D.O. Tacoronte-Acentejo, José Manuel González, agradeció la implicación de la Corporación local con esta iniciativa, que cumple nada menos que 23 ediciones y ya se ha convertido en la antesala de la Navidad lagunera. Asimismo, informó de que “la cosecha de este año supera en un 60% a la del año anterior, la cual había sido la más baja de nuestra historia por los períodos largos de sequía, lo cual nos hace mirar con optimismo a nuestras producciones de cara al 2027”.
Por último, la gerente del Consejo Regulador, María Paz Gil, procedió a exponer los principales actos de esta entrega de ‘Noviembre, mes del vino’, que arrancarán el 4 de noviembre, en la sala de arte La Capilla de la Universidad de La Laguna, con la exposición ‘La Vinal’. “El programa continuará los días 5 y 6, con un recorrido sensorial para conocer a fondo nuestros vinos en la Vinoteca La Laguna Gran Hotel y un torneo de ajedrez en el Casino de La Laguna, respectivamente”.
La ópera también seguirá siendo una constante en la agenda, siempre con la colaboración de Multicines Tenerife, ofreciendo en este caso la obra ‘Carmen’, el 10 de noviembre. Cinco días después, abrirá sus puertas la Casa Anchieta con un encuentro entre la mezzosoprano Silvia Sorita y el historiador Néstor Verona, sobre la presencia del vino en el ámbito musical.
Uno de los clásicos que tampoco faltará en esta edición será ‘Entre Viñas y Viñetas’, los días 19 y 20 de noviembre. Un año más se contará con la implicación de la Librería Lemus y con la autora de cómics Teresa Valero, como invitada especial.
‘Noche en Tinto’
La guinda del programa llegará el jueves 26, con la siempre esperada ‘Noche en Tinto’ en los alrededores de la plaza de La Concepción, donde se podrá degustar la nueva cosecha de 2026 y donde participará el diseñador José Javier González, de reDisain, con sus propuestas recicladas que aúnan moda, vino y sostenibilidad.
En esta ocasión participarán hasta doce bodegas de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo: Bodegas Insulares Tenerife, Cráter, Loher, Linaje del Pago, Presas Ocampo, Marba, Viña Estévez, Tierra Fundida, El Mocanero, Guayonge, Trancao de Acentejo y Viña El Drago. Las propuestas gastronómicas llegarán de la mano de establecimientos como La Topa, La Tropical, Tasca La Cencerra, Taberna El Remojo, Restaurante Casa Domingo, Restaurante Casino de La Laguna, Pub Sócrates, La Tasquita de Carol, Mata Males, Clandestino, Winelight, Cooperativa La Candelaria, Baggerman El Holandés, Granja Rosalise, Las Croquetas de La Oliva, Supermercados SUMA, Vinoteca La Laguna Gran Hotel, Nanai y De La Tierra.
Esta programación promovida por el Ayuntamiento de La Laguna y Tacoronte-Acentejo cuenta con la colaboración y el apoyo de Gobierno de Canarias, GMR Volcanic Experience, Multicines Tenerife, Librería Lemus, Ciudades a Pie, Club Laguna-Cotelec, Tenebris Contracultura, Asociación Cultural Refugio Artístico Carlos Pinto Grote, LM Arte Colección y la Fundación Canaria Cine + Cómics. Toda la agenda se encuentra ya disponible en www.tacovin.com.