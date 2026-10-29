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El II Plan Municipal de Servicios Sociales de Santa Cruz reforzará la atención de proximidad a los más vulnerables

El Ayuntamiento capitalino da luz verde a un documento con nueve áreas estratégicas de actuación hasta 2030, centradas en atención al sinhogarismo, adicciones o dependencia
El II Plan Municipal de Servicios Sociales de Santa Cruz reforzará la atención de proximidad a los más vulnerables
La acogida y atención a personas sin hogar es una de las prioridades del nuevo Plan Municipal de Servicios Sociales. / Sergio Méndez
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El Ayuntamiento de Santa Cruz, en Junta de Gobierno, acaba de aprobar el II Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2026-2030. El documento da continuidad al trabajo desarrollado y presentado ante el Consejo de Servicios Sociales, y establece un marco común para ordenar las prioridades, coordinar las actuaciones y mejorar la respuesta municipal a las necesidades de la ciudadanía. El principal objetivo, reforzar la atención social de proximidad a las personas más vulnerables.

El propósito de la iniciativa es que las actuaciones en políticas sociales respondan a las necesidades detectadas en el municipio y se cuente con herramientas que permitan valorar su desarrollo e impacto a lo largo del tiempo. El Plan parte de un diagnóstico participativo que ha permitido identificar los principales retos de los servicios sociales municipales y formular propuestas adaptadas a las distintas realidades del municipio. Este enfoque incorpora la participación de profesionales, entidades sociales, personas usuarias y otros agentes vinculados al sistema de atención social, con el objetivo de mantener su implicación también durante las fases de desarrollo, seguimiento y evaluación.

El documento se estructura en nueve áreas estratégicas: acogida y atención a personas sin hogar; adicciones; cooperación social; discapacidad; infancia y familia; personas mayores, migraciones; trabajo social de zona, y administración y gestión. Para cada una de ellas se identifican necesidades, se plantean líneas de actuación y se establecen indicadores que permitirán evaluar su evolución y sus resultados.

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Entre las principales orientaciones figuran el refuerzo de la atención social de proximidad, la prevención de situaciones de vulnerabilidad, el acompañamiento personalizado, la inclusión social y la mejora de la coordinación entre los recursos y servicios disponibles. Asimismo, se contempla la modernización de la gestión municipal para avanzar hacia un modelo de intervención más cercano y adaptado a las circunstancias de cada persona.

El plan incorpora, además, propuestas de innovación social, como el desarrollo de itinerarios de vida para favorecer un acompañamiento integral y personalizado; iniciativas vinculadas a la economía del cuidado, que promuevan la colaboración comunitaria, la conciliación y el apoyo entre generaciones, y nuevas herramientas de evaluación e innovación social, con la posible colaboración de universidades y entidades especializadas.

Tras su tramitación, el siguiente paso será concretar progresivamente las líneas estratégicas en actuaciones y programas específicos. Para ello, el documento plantea la elaboración de programaciones bienales por áreas, con revisiones anuales, la vinculación de las medidas a la planificación presupuestaria y la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación. También se propone mantener la participación de los agentes sociales, reforzar la formación de los profesionales y mejorar los canales de información y transparencia.

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