Comida y vivienda absorben el 83% de la ayuda a familias vulnerables de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinó 3,4 millones de euros a prestaciones económicas y ayudas sociales (PEAS) durante el tercer trimestre de este año, en el que la cobertura de las necesidades básicas de alimentación y el apoyo para mantener la vivienda se situaron entre las principales prioridades de la atención social municipal al concentrar el 56% del total del dinero aportado a familias o personas en situación de vulnerabilidad en el municipio, según ha avanzado a DIARIO DE AVISOS la concejala de Políticas Sociales, Charín González.
Los datos aportados por el área reflejan que entre julio y septiembre se contabilizaron 14.874 operaciones. El reparto de estos recursos refleja el peso de las ayudas destinadas a garantizar el acceso a productos básicos y a contribuir al pago de los gastos asociados a la vivienda, dos ámbitos esenciales para los hogares que atraviesan situaciones de dificultad económica.
Mientras, la partida de mayor cuantía correspondió a alimentación y productos básicos, con 1,9 millones de euros, canalizados a través de los programas Dinosol y Frionorte. Esta línea concentró aproximadamente el 56,4% del importe total, lo que se traduce en que más de la mitad de las PEAS contabilizadas durante el último trimestre se dirigieron a cubrir necesidades esenciales.
El segundo gran bloque de gasto se centró en la vivienda. Las ayudas para alquiler, comunidad e hipoteca sumaron 938.094 euros, es decir casi el 27% del total. Estas prestaciones representan una de las principales vías de apoyo para que personas vulnerables puedan afrontar los gastos residenciales y contribuir a la estabilidad de los hogares beneficiarios. En conjunto, ambas líneas absorbieron cerca de 2,9 millones de euros, cerca del 83,3% de los recursos destinados en el balance trimestral.
González detalló que, asimismo, se destinaron 254.874 euros a ayudas vinculadas a la discapacidad, una partida que representa en torno al 7,3% del gasto social contabilizado entre julio y septiembre. A esta cantidad se sumaron 322.665 euros para atender distintas necesidades sociales, equipamiento y suministros, una categoría que agrupa el resto de las prestaciones municipales incluidas y que supone aproximadamente el 9,3% del importe total.
La distribución muestra una concentración de los recursos en las necesidades básicas y la vivienda, sin dejar de contemplar otras situaciones que requieren apoyo económico, incluidas las vinculadas a la discapacidad y a la adquisición de equipamiento o suministros.
Aunque la cifra registrada de ayudas concedidas en este tercer trimestre es inferior a la de ejercicios anteriores, esta diferencia, matizó la edil, “debe interpretarse teniendo en cuenta los cambios organizativos producidos al comienzo de año, cuando se cambió la figura jurídica, pasando del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) a organismo autónomo”.
Esta transformación implicó modificaciones en la estructura administrativa y en la gestión y contabilización de las PEAS, de ahí que “la diferencia entre los importes actuales y los de años anteriores no puede interpretarse por sí sola como una reducción de las ayudas sociales”, subrayó González.
El dato del tercer trimestre ofrece, en cualquier caso, una fotografía del volumen de recursos contabilizados: cerca de 3,5 millones distribuidos entre alimentación, vivienda, discapacidad y otras necesidades sociales, lo que sitúa la cobertura de los gastos esenciales como el principal componente económico de las prestaciones municipales.