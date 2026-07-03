La Guancha destina 70.000 euros en ayudas para estudiantes con necesidades especiales

El Ayuntamiento de La Guancha ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al estudio dirigida al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo correspondiente al curso escolar 2025/2026. Se trata de una iniciativa impulsada por la concejalía de Educación, que dirige Elena Hernández, y que constituye una novedad respecto a ediciones anteriores.
El objetivo de esta convocatoria, para la que se destina una partida de 20.000 euros, es contribuir a sufragar parte de los gastos que afrontan las familias con hijos e hijas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, favoreciendo la igualdad de oportunidades y facilitando el acceso a los recursos necesarios para su desarrollo académico.
Con esta nueva línea de subvenciones, el Consistorio completa la inversión de 70.000 euros destinada este año a apoyar a las familias guancheras en materia educativa, sumándose a las ayudas ya convocadas para estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos, Grados Universitarios y Máster.
Las ayudas se concederán mediante un pago único cuya cuantía se determinará en función del grado de discapacidad reconocido de la persona beneficiaria. Asimismo, las bases contemplan que, en caso de existir disponibilidad presupuestaria una vez resuelta la convocatoria, las cuantías concedidas podrán incrementarse dentro de los límites establecidos.
Entre los principales requisitos para acceder a estas ayudas figura estar empadronado en el municipio de La Guancha con anterioridad al 1 de enero de 2023, tener entre 2 y 20 años de edad —salvo las excepciones previstas para menores de dos años debidamente justificadas—, estar matriculado durante el curso 2025/2026 en Educación Infantil, Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en un centro público de Tenerife, acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 25 % y cumplir los límites de renta familiar fijados en la convocatoria.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 22 de julio, en el Registro General del Ayuntamiento de La Guancha o de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal. En este mismo portal se encuentran disponibles las bases reguladoras, la documentación requerida y toda la información relativa al procedimiento de solicitud.
La concejala de Educación, Elena Hernández, ha destacado que esta convocatoria “supone un paso importante en el compromiso del Ayuntamiento con una educación cada vez más inclusiva y adaptada a las necesidades reales de nuestras familias. Este año hemos querido dar un paso más incorporando, una línea específica de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ampliando así el alcance de las ayudas municipales al estudio”