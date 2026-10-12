Tenerife aparece en un famoso videojuego militar y pocos conocen su conexión con la Isla

La isla de Tenerife ha servido de inspiración para uno de los escenarios del videojuego militar Arma Reforger. Se trata de Kolguyev, una isla ficticia cuya silueta y relieve reproducen parte de la geografía tinerfeña, aunque con una ambientación completamente diferente. La conexión se remonta a Operation Flashpoint, publicado en 2001.
El parecido se aprecia especialmente al comparar los mapas de ambos territorios. La forma de la costa y la distribución del relieve permiten identificar similitudes entre Tenerife y el escenario virtual, pese a que sus carreteras, localidades y paisajes han sido modificados.
No se trata de una coincidencia. La propia desarrolladora, Bohemia Interactive, reconoce que el terreno de Kolguyev está basado en Tenerife, aunque su nombre procede de una isla real situada en el mar de Barents, al norte de Rusia.
Así es Kolguyev, la isla de Tenerife en Arma Reforger
En Arma Reforger, Kolguyev aparece como un territorio bajo control soviético, con instalaciones militares, antiguas explotaciones mineras y asentamientos abandonados.
El escenario presenta un paisaje montañoso, con zonas rocosas, bosques de coníferas y una importante presencia de infraestructuras militares.
Aunque el terreno toma como referencia la geografía de Tenerife, el videojuego no reproduce fielmente los municipios ni los principales elementos urbanos de la Isla. Tampoco mantiene sus dimensiones reales. El escenario virtual ocupa una superficie de terreno de aproximadamente 39,79 kilómetros cuadrados, muy inferior a la extensión de Tenerife. Esta adaptación permite utilizar la geografía como escenario de operaciones militares, uno de los principales elementos de jugabilidad de Arma Reforger.
Una conexión que comenzó en Operation Flashpoint
La presencia de Tenerife en los videojuegos militares tiene su origen en Operation Flashpoint: Cold War Crisis, lanzado en 2001. En aquel título ya aparecía Kolguyev como una de las islas donde se desarrollaban las operaciones militares.
La desarrolladora utilizó la topografía de Tenerife como referencia para diseñar este territorio ficticio, una decisión que también quedó reflejada en la documentación del videojuego original. Décadas después, Kolguyev regresó en Arma Reforger, con una versión renovada del escenario que conserva su inspiración geográfica.
La nueva representación incorpora paisajes, instalaciones y elementos adaptados a las posibilidades técnicas actuales, manteniendo parte de la identidad del mapa original.
La semejanza permite que quienes conocen Tenerife puedan reconocer su silueta en un entorno muy distinto al habitual, convertido esta vez en el escenario de un videojuego de simulación militar.