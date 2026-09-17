Canarias se presenta ante los gigantes del videojuego en Tokio

La industria canaria del videojuego afronta este jueves uno de los principales escaparates internacionales del sector. Una delegación de empresas y entidades de las Islas participa en Tokyo Game Show 2026 con 20 reuniones profesionales ya cerradas y el objetivo de captar inversión, encontrar socios y abrir nuevos mercados.
La presencia en la feria constituye el principal hito empresarial de la misión que desarrolla esta semana en Japón el Gobierno de Canarias, a través de PROEXCA y bajo la marca Canary Islands Games. Es la tercera participación consecutiva del Archipiélago en Tokyo Game Show, según había anunciado previamente el Ejecutivo autonómico.
La cita comenzó este jueves, 17 de septiembre, en Makuhari Messe y se prolongará hasta el lunes 21. Las dos primeras jornadas, jueves y viernes, están reservadas a profesionales de la industria. La organización define Tokyo Game Show como uno de los grandes eventos mundiales del videojuego y celebra este año su 30 aniversario, después de una primera edición celebrada en 1996.
20 reuniones cerradas y un objetivo: atraer proyectos a Canarias
La delegación canaria afrontará los denominados Business Days con una agenda centrada en encuentros B2B con estudios, publishers, inversores y otras compañías internacionales.
Canarias llega a Tokio con 20 reuniones ya concertadas mediante la plataforma profesional MeetToMatch y se ha fijado como objetivo alcanzar al menos 25 encuentros de alto nivel durante las jornadas de trabajo.
El viceconsejero de la Presidencia y presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, señala que la intención es conseguir que parte de los proyectos que se mueven en esta industria internacional acaben desarrollándose desde las Islas.
“Queremos que conozcan lo que ya está ocurriendo en Canarias, pero, sobre todo, que descubran las posibilidades que ofrecen las Islas para invertir, desarrollar proyectos y crecer desde un territorio europeo conectado con tres continentes”, afirma.
La estrategia tiene una doble dirección: ayudar a las empresas canarias a acceder a financiación, socios y nuevos mercados y, al mismo tiempo, captar compañías y proyectos internacionales que puedan establecerse en el Archipiélago.
Japón forma parte de los mercados en los que PROEXCA viene desplegando esta estrategia. Antes de llegar a Tokyo Game Show, la misión canaria tenía previsto desarrollar desde el 14 de septiembre una agenda en Kioto y Tokio y participar el miércoles 16 en Spain Game Matsuri, destinado a conectar la industria española con desarrolladores, inversores y ejecutivos japoneses.
Doce empresas y entidades representan al sector canario
La delegación está integrada por representantes de estudios de videojuegos, asociaciones y entidades vinculadas a los eSports.
Participan Rising Pixel, Proyecto Foxter, ACADEVI, Quantum Box Games, Drakhar Studio, A1M Gamesports, Studios Demanzon, Daimonia Project, Cherrytree Studio y ARCADEV, además de las fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas.
La presencia de las dos fundaciones deportivas permite también mostrar proyectos que conectan videojuegos, eSports e inclusión, como Al Golpito y Desafío, desarrollados junto al Gobierno de Canarias y dirigidos a favorecer la participación de personas con discapacidad.
El Ejecutivo autonómico ya había anunciado que esta misión estaría formada por 12 empresas y entidades vinculadas al sector, con el propósito de presentar proyectos, establecer contactos con editores e inversores y explorar acuerdos de distribución, financiación y desarrollo.
Canarias busca consolidarse en el mercado internacional del videojuego
La participación en Japón forma parte de una estrategia más amplia para promocionar Canary Islands Games y situar Canarias como base para empresas vinculadas al desarrollo de videojuegos y otras industrias digitales.
PROEXCA presenta como argumentos la fiscalidad diferenciada del Archipiélago, la formación especializada, el talento disponible, las infraestructuras tecnológicas y la conexión del sector con una industria audiovisual ya implantada en las Islas.
Esta no es la única misión realizada este año en Japón. En mayo, PROEXCA, ACADEVI y ARCADEV acompañaron a una decena de estudios canarios en encuentros profesionales en Tokio y Kioto y en la feria independiente BitSummit.
Cabello resume el objetivo de la nueva participación en Tokyo Game Show en transformar la presencia internacional en resultados empresariales: “No se trata solo de ganar visibilidad, sino de convertir esa visibilidad en relaciones empresariales y esas relaciones en proyectos reales para Canarias”.