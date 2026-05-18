Urgente despliegue en Canarias: salvan la vida a un hombre desfallecido en un banco

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó la asistencia y traslado de un paciente que presentaba una complicación quirúrgica grave, gracias a la colaboración de un “primer interviniente” que siguió las indicaciones facilitadas desde la sala de emergencias por un enfermero coordinador.
El afectado se encontraba sentado en un banco junto a la zona de aparcamientos de un centro comercial en Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, y fue auxiliado por otra persona que tras percatarse que se encontraba indispuesto, le ofreció su ayuda.
Después de comprobar que el hombre presentaba una herida quirúrgica abierta contactó con el Servicio de Urgencias Canario y siguió las indicaciones que el enfermero coordinador desde la sala de emergencias le facilitó, mientras los recursos sanitarios se desplazaban al lugar. En estos casos, es importante mantener al paciente inmóvil hasta que llegue la ayuda sanitaria profesional, instrucciones que el enfermero del SUC ofreció al alertante.
Ante la gravedad de la situación clínica del paciente, el coordinador sanitario activó dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado, y movilizó un helicóptero medicalizado para agilizar el traslado del paciente al centro hospitalario.
Cuando las dos ambulancias llegaron al lugar del incidente iniciaron la asistencia sanitaria y estabilizaron al paciente, hasta la llegada del recurso aéreo que tomó tierra en la zona de aparcamientos gracias a la colaboración de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana y los agentes de la Policía Local del municipio.
La dotación sanitaria del helicóptero -médico y enfermero- junto a los otros profesionales de las dos ambulancias del SUC hicieron la transferencia del paciente hasta el helicóptero que realizó el traslado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
De forma paralela, desde la sala de coordinación se alertó al hospital sobre la llegada de este paciente, que precisaba asistencia quirúrgica urgente y así facilitar su acceso inmediato a quirófano.