La DGT lo explica: por qué las matrículas de los coches nunca llevan vocales

Las matrículas de los coches en España esconden una particularidad que muchos conductores desconocen: sus combinaciones actuales de tres letras nunca incluyen vocales. La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que esta decisión busca evitar palabras malsonantes, nombres propios y siglas que puedan dar lugar a confusiones o interpretaciones ofensivas.
Esta norma está vigente desde septiembre del año 2000, cuando España sustituyó las antiguas matrículas provinciales por el actual sistema nacional, compuesto por cuatro números y tres letras.
Sin embargo, las vocales no son las únicas letras excluidas. La normativa también prohíbe utilizar la Ñ y la Q, aunque por motivos diferentes relacionados con su parecido con otros caracteres.
Por qué la DGT prohíbe las vocales en las matrículas
Según explica la propia DGT en su revista oficial, la ausencia de vocales responde a la intención de impedir que las combinaciones de letras formen determinadas palabras o expresiones. De esta manera, se evitan matrículas con secuencias como ANO, PIS, EVA o ANA, que podrían resultar malsonantes o coincidir con nombres propios. La prohibición afecta a las cinco vocales: A, E, I, O y U.
Esta característica está recogida en el Reglamento General de Vehículos, aprobado mediante el Real Decreto 2822/1998, cuyo anexo XVIII regula las características de las placas de matrícula. El sistema utiliza únicamente 20 letras del alfabeto, lo que permite generar 80 millones de combinaciones al unir tres letras con los cuatro números disponibles.
Las otras letras que tampoco pueden aparecer
Además de las cinco vocales, la normativa excluye otras dos letras del alfabeto español: la Ñ y la Q. En estos casos, el motivo es evitar errores de identificación. La Ñ queda fuera por su parecido con la N, mientras que la Q podría confundirse con la O o con el número cero.
También quedan descartados los dígrafos CH y LL como grupos de caracteres dentro de las tres posiciones reservadas a las letras. Estas restricciones facilitan la lectura e identificación de los vehículos, tanto por parte de los conductores como de los sistemas de control.
Las matrículas españolas se preparan para una nueva letra
La exclusión de las vocales tendrá una consecuencia visible durante los próximos meses.
Las matrículas españolas se encuentran actualmente en las combinaciones que comienzan por N y avanzan progresivamente hacia su agotamiento. Una vez finalizada esta serie, la siguiente letra inicial será la P, ya que la O está excluida del sistema. Por tanto, después de la última combinación que comience por N, la NZZ, llegará la primera serie con P: PBB.
Las estimaciones de portales especializados sitúan esta transición en 2027, aunque no existe una fecha oficial anunciada por la DGT. El ritmo depende del número de vehículos matriculados, por lo que puede variar de un mes a otro. Este cambio no obligará a sustituir las matrículas existentes ni supondrá una modificación de la normativa.
Cómo saber la antigüedad de un coche por su matrícula
Otra particularidad del sistema español es que las letras permiten estimar aproximadamente cuándo se matriculó un vehículo. Las combinaciones se asignan siguiendo un orden correlativo, de manera que las letras más avanzadas corresponden, por regla general, a matriculaciones más recientes.
No obstante, esto no significa que la matrícula permita conocer exactamente la edad de un automóvil. Un coche importado de segunda mano, por ejemplo, puede recibir una matrícula española años después de su fabricación.
Antes de septiembre de 2000, las placas incluían referencias provinciales. En Canarias, por ejemplo, se utilizaban los distintivos TF, correspondiente a Santa Cruz de Tenerife, y GC, de Las Palmas.
Con el sistema nacional desaparecieron estas referencias geográficas y todos los vehículos comenzaron a matricularse con una secuencia común.
La historia de las matrículas españolas se remonta a 1900. Según recoge la DGT, el primer vehículo matriculado en el país fue un automóvil Clement con motor Dion Bouton, registrado en Baleares el 31 de octubre de aquel año.