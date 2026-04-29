Nuevas matrículas rosas: el cambio que llega a las carreteras y que vigila la DGT

El panorama automovilístico europeo se prepara para una transformación visual y administrativa sin precedentes. Las nuevas matrículas rosas están a punto de convertirse en una realidad cotidiana en las carreteras, marcando un antes y un después en la forma en que las autoridades supervisan la circulación de vehículos. Esta medida, que ya tiene hoja de ruta oficial, no busca la estética, sino poner fin a uno de los problemas más recurrentes en la gestión de flotas: el uso indebido de los permisos temporales.
¿Por qué llegan las nuevas matrículas rosas a Europa?
El origen de esta iniciativa se sitúa en Francia, país que actúa como laboratorio de pruebas para normativas que, a menudo, terminan saltando los Pirineos hacia España. Las autoridades galas han detectado que el actual sistema de placas provisionales (conocidas por el código “WW”) es vulnerable al fraude. Muchos vehículos circulan con estos permisos mucho más allá del tiempo permitido, que suele oscilar entre los 4 y 6 meses.
Con la implantación de las nuevas matrículas rosas, la visibilidad será total. A diferencia de las placas actuales, estas nuevas placas no solo cambiarán su color de fondo a un rosa llamativo, sino que incluirán de forma obligatoria y bien visible la fecha de caducidad. Esto permitirá a los agentes de la ley y a los sistemas de cámaras de tráfico identificar, sin necesidad de consultar bases de datos complejas, si un vehículo está circulando de forma ilegal.
El papel de los expertos: el aviso de ‘Motorman’
El experto en motor Alfonso García, conocido popularmente como ‘Motorman’, ha analizado este cambio en el programa ‘Poniendo las Calles’ de la Cadena COPE. Según García, esta modificación simplificará enormemente los controles. En la actualidad, cientos de miles de coches importados o en fase de pruebas utilizan placas provisionales, y la trazabilidad se pierde en la burocracia.
Las nuevas matrículas rosas son la respuesta a una petición histórica de asociaciones como 40 millions d’automobilistes, quienes defienden que un coche con matrícula temporal debe ser fácilmente distinguible del resto del parque móvil para garantizar la seguridad vial y la responsabilidad civil en caso de accidente.
¿Veremos estas matrículas en Canarias y el resto de España?
Es la pregunta que se hacen miles de conductores. Actualmente, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha emitido un comunicado oficial que confirme la llegada inmediata de las matrículas rosas a nuestro país. Sin embargo, España ya cuenta con un código de colores muy estricto que resulta familiar para los usuarios:
- Matrículas verdes: Para vehículos nuevos de origen extranjero o embajadas.
- Matrículas rojas: Para vehículos en situación de baja temporal o pruebas de fabricantes.
- Matrículas azules: Exclusivas para taxis y VTC.
La introducción de las nuevas matrículas rosas en el país vecino a partir del primer trimestre de 2026 servirá como referente. Si el sistema logra reducir el fraude administrativo en Francia, es muy probable que la Unión Europea impulse una armonización de colores, obligando a España a adaptar su normativa.
Detalles técnicos: ¿Cómo serán exactamente?
El diseño de las placas rosas mantendrá la estructura alfanumérica actual, pero con dos cambios disruptivos:
- Fondo reflectante rosa: Un color que destaca bajo cualquier condición lumínica y que diferencia al vehículo de los registros ordinarios.
- Troquelado de fecha: Un espacio dedicado exclusivamente al día, mes y año en que el permiso de circulación provisional expira.
Este sistema no solo ayuda a la policía, sino que también protege al comprador de vehículos de segunda mano o importación, quien podrá verificar de un vistazo la legalidad del vehículo que está adquiriendo.
Calendario de implantación: 2026 es la fecha clave
La validación definitiva de este nuevo sistema está prevista para los primeros meses de 2026. Se espera una implantación progresiva donde convivan las antiguas placas blancas temporales con las nuevas rosas, hasta que estas últimas sean la norma exclusiva para todo vehículo en fase de matriculación definitiva.
En definitiva, las nuevas matrículas rosas representan un paso más hacia la digitalización y el control físico del transporte. Aunque para algunos pueda parecer un cambio meramente cosmético, la realidad es que se trata de una herramienta de seguridad jurídica que cambiará la forma en que entendemos la identificación vehicular en toda Europa. Estaremos atentos a los movimientos de la DGT para confirmar si el “efecto rosa” llega a las islas antes de lo esperado.