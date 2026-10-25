El cambio de hora también tiene ventajas: lo que perderíamos si desaparece

El cambio de hora vuelve a generar debate en España, donde una mayoría de ciudadanos prefiere eliminarlo. Sin embargo, retrasar los relojes en octubre y adelantarlos en marzo tiene ventajas que afectan directamente a la vida cotidiana: permite aprovechar mejor la luz del sol, facilita ciertos desplazamientos matinales y prolonga las tardes de verano.
Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril de 2026, el 65,7% de los encuestados está a favor de eliminar los cambios horarios, frente al 24,5% que prefiere mantenerlos. La consulta se realizó a 4.020 personas.
Pero ¿qué perderíamos si dejáramos de cambiar la hora? La respuesta depende de una decisión fundamental: si se mantuviera permanentemente el horario de invierno o el de verano.
Amanecer antes en invierno: una ventaja para quienes madrugan
Uno de los principales beneficios del cambio de octubre es que adelanta una hora el amanecer según el reloj. Esto permite que una parte de la población comience su jornada con más luz natural.
El ejemplo de Canarias es especialmente ilustrativo. El 30 de diciembre de 2026, el sol saldrá en Santa Cruz de Tenerife a las 7.56 horas. Sin el cambio de octubre, y manteniendo el horario de verano, no amanecería hasta las 8.56.
La diferencia afecta a situaciones tan habituales como llevar a los niños al colegio, desplazarse al trabajo o realizar actividades a primera hora de la mañana.
En localidades como Valverde, en El Hierro, el amanecer se produciría después de las 9.00 si se mantuviera el horario de verano durante todo el invierno.
La luz matinal también tiene importancia biológica. La Sociedad Española de Sueño recuerda que la exposición a la claridad de la mañana contribuye a sincronizar el reloj interno del organismo con los horarios de actividad.
Tardes más largas en verano para pasear, hacer deporte o ir a la playa
El cambio de marzo aporta la ventaja contraria: desplaza una hora de luz natural hacia el final del día, según el reloj.
Esto permite disponer de más claridad después del trabajo o de las clases para pasear, practicar deporte, acudir a la playa o realizar actividades familiares.
En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, el 21 de junio de 2026 el sol se puso a las 21.05 horas gracias al horario de verano.
Si Canarias mantuviera el horario de invierno durante todo el año, ese mismo día el atardecer se produciría a las 20.05.
Esa hora puede marcar una diferencia para quienes terminan de trabajar por la tarde y desean aprovechar la luz natural.
Los investigadores Jorge Mira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, defienden precisamente que la adaptación estacional permite acercar las actividades humanas a los cambios naturales de luz.
En un trabajo publicado en Royal Society Open Science en 2025, ambos destacaron que uno de los principales efectos de esta práctica ha sido aumentar la disponibilidad de luz durante las horas de ocio en primavera y verano.
¿También puede haber beneficios para la seguridad y la salud?
La relación entre el cambio de hora y la salud es más compleja de lo que habitualmente se plantea.
Una revisión científica publicada en febrero de 2026 en la revista European Journal of Epidemiology analizó 157 estudios realizados en 36 países.
Los investigadores encontraron efectos negativos, neutros y potencialmente beneficiosos. Entre estos últimos figuran asociaciones entre el horario de verano y una menor siniestralidad vial durante determinados periodos estivales, así como algunos resultados favorables relacionados con la mortalidad.
Sin embargo, el mismo trabajo encontró un aumento del riesgo de infarto y de accidentes de tráfico en determinados contextos tras el adelanto de los relojes en primavera.
Por tanto, los autores advierten de que la evidencia disponible no permite presentar el cambio estacional como una práctica uniformemente perjudicial ni beneficiosa.
El ahorro energético: un beneficio que todavía genera dudas
Tradicionalmente, el cambio de hora se ha justificado por el ahorro de electricidad, al permitir aprovechar la iluminación natural durante determinadas franjas.
Sin embargo, no existe una cifra actualizada y suficientemente contrastada que permita asegurar cuánto ahorra hoy un hogar español por esta medida.
La propia Comisión Europea reconoció en 2018 que los ahorros energéticos asociados al cambio de hora eran ya marginales.
Por eso, sus principales ventajas prácticas deben analizarse desde la organización de las jornadas y el reparto de la luz solar, no desde una reducción garantizada de la factura eléctrica.
¿Es mejor seguir cambiando la hora?
El sistema actual combina dos situaciones que resultarían incompatibles si se mantuviera una única hora oficial y no se modificaran los horarios cotidianos: evitar amaneceres excesivamente tardíos en invierno y conservar más claridad al final de las tardes estivales.
Eso no significa que cambiar los relojes sea inocuo. Las alteraciones temporales del sueño y los riesgos detectados en determinadas investigaciones también deben tenerse en cuenta.
De momento, la Unión Europea no ha aprobado la eliminación del cambio de hora. De hecho, el calendario oficial publicado en marzo de 2026 contempla nuevos ajustes hasta 2031, mientras continúa sin resolverse el debate.
La cuestión no es únicamente si resulta incómodo adelantar o retrasar los relojes dos veces al año, sino cómo se distribuiría la luz natural durante los 12 meses si desapareciera esta práctica.