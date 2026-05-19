Una burbuja imparable encarece el precio de la vivienda en La Laguna: hasta 1.781 euros por metro cuadrado

El mercado inmobiliario en el Archipiélago vuelve a romper moldes y a encender las alarmas de los compradores. San Cristóbal de La Laguna se ha consolidado oficialmente como el municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ha registrado una mayor subida en el precio de la vivienda en La Laguna, anotando un espectacular incremento interanual del 15,6% al cierre de marzo de 2026. Con este repunte, el coste medio en la ciudad universitaria se sitúa ya en los 1.781 euros por metro cuadrado.
Según revelan los datos oficiales de la prestigiosa estadística de ‘Municipios relevantes’ elaborada por la tasadora Tinsa, la tendencia al alza es un fenómeno compartido en toda la comunidad autónoma. En la provincia oriental, la localidad de Telde (Gran Canaria) destaca como el punto de mayor incremento residencial, experimentando una subida del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, fijando su valor en los 1.534 euros por metro cuadrado.
Radiografía del precio de la vivienda en La Laguna frente a la capital
A pesar del notable encarecimiento que sufren los bolsillos de los residentes rezagados, los valores actuales en la Ciudad de los Adelantados todavía se mantienen un 8% por debajo de los registros de Santa Cruz de Tenerife. Una situación muy similar a la que vive Telde, cuyo suelo cotiza un 20% menos en comparación con Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, los expertos advierten de que la brecha entre las ciudades dormitorio y las capitales provinciales se está estrechando de forma acelerada debido a la falta de oferta generalizada.
A nivel nacional, el panorama no es mucho más alentador para quienes buscan acceder a una propiedad. El 52% de los municipios analizados en toda España registra incrementos interanuales superiores al 10% nominal. Esta intensidad se concentra con especial fuerza en comunidades tensionadas y provincias específicas como Madrid, Málaga, Valencia, La Coruña, Alicante, Toledo, Cádiz y, de manera muy destacada, la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Más de 20 municipios en España registran una tasa de esfuerzo crítica
La inflación de la vivienda ha dejado de ser un problema local para convertirse en una encrucijada financiera global. El informe detalla que el 63% de las localidades españolas estudiadas presentan precios medios por encima de la media nacional, que actualmente se sitúa en los 1.987 euros por metro cuadrado. El espectro de precios en el país es sumamente dispar, oscilando entre los prohibitivos 4.705 euros por metro cuadrado de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y los asequibles 802 euros por metro cuadrado de Alcoy (Alicante).
La verdadera gravedad del asunto radica en la accesibilidad económica. Tinsa apunta que en 56 de los municipios del país (el 67%), el esfuerzo financiero requerido para adquirir un inmueble supera el 35% de los ingresos familiares netos, una cifra que los analistas consideran el límite de lo “razonable”. Lo más alarmante es que en 25 de esas localidades (el 30%), el indicador rebasa el 45%, entrando directamente en un escenario de tasa de esfuerzo crítica. Las zonas costeras de Málaga (con Marbella a la cabeza con un 63%), Alicante (Benidorm con un 59%) y los cinturones metropolitanos de Madrid y Barcelona lideran los porcentajes de inaccesibilidad residencial del país.