Luz verde al último tramo del tendido eléctrico Adeje-Guía Isora

El Gobierno de Canarias autorizó la semana pasada la construcción del último tramo pendiente del nuevo doble circuito a 66 kilovoltios de alta tensión que conectará las subestaciones de Chío, en Guía de Isora, y Los Olivos, en Adeje. La decisión, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, desbloquea la culminación de una infraestructura cuya tramitación administrativa se prolonga desde 2008 y permite a Red Eléctrica afrontar las obras del tramo final con un plazo máximo de dos años para ponerla en marcha.
Lo autorizado ahora es un segmento de poco más de un kilómetro entre el apoyo T-41 de la línea aérea y la propia subestación de Los Olivos. El resto del trazado contaba con luz verde desde octubre de 2024.
La novedad sustancial de la resolución reside precisamente en el trazado final. Durante el periodo de información pública, los herederos de una propiedad de la zona presentaron hasta tres alternativas al recorrido para evitar que la línea atravesara sus fincas, situadas en el entorno del polígono industrial del Barranco de Las Torres. A esas alegaciones se sumaron las de otro propietario.
Red Eléctrica acabó rediseñando el recorrido, que discurrirá principalmente por viario público municipal, liberando por completo de afección a las fincas inicialmente comprometidas. El Ayuntamiento de Adeje, por su parte, dio el visto bueno al cambio el pasado mes de febrero, al confirmar que el nuevo recorrido tampoco interfiere con un vial municipal previsto en esa zona.
El tendido forma parte del llamado refuerzo del anillo Oeste a 66 kilovoltios de Tenerife, una red que, según reconoce la propia resolución, “sufre sobrecargas en determinadas situaciones de explotación”. Cuando entre en servicio, servirá para apoyar el suministro en el norte de la isla ante posibles averías en el eje norte-sur entre las subestaciones de Granadilla y Caletillas-Candelaria, una zona considerada especialmente sensible para la estabilidad del sistema canario.
La línea, además, completará la vía de evacuación del nuevo cable submarino Tenerife-La Gomera, interconexión que Red Eléctrica dio por concluida el pasado mes de febrero tras una inversión de 145 millones de euros, y que ya conecta físicamente las subestaciones de El Palmar (La Gomera) y Chío (Tenerife). El Gobierno regional califica la actuación de “crítica” para el conjunto del sistema eléctrico canario.