El cable submarino más profundo del planeta ya une Tenerife y La Gomera: “Es un hito histórico para la seguridad energética”

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable de la operación y el transporte eléctrico en España, ha concluido la obra de interconexión eléctrica submarina entre las islas de Tenerife y La Gomera, un proyecto incluido en la Planificación vigente para reforzar el suministro, impulsar la transición ecológica y aportar mayor autonomía y eficiencia al sistema canario. El nuevo enlace ha supuesto una inversión de 145 millones de euros, que se suma a la ya ejecutada en la subestación de Chío, en Tenerife; y de El Palmar, en La Gomera, finalizadas en diciembre de 2024 y julio de 2025 respectivamente.
La puesta de largo de esta nueva infraestructura contó con la presencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres; el consejero de Transición Ecológica y de Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Cubelo; su homóloga en Tenerife, Rosa Dávila; y las alcaldesas de San Sebastián de La Gomera y de Guía de Isora, Angélica Padilla y Ana Dorta, respectivamente.
Esta nueva infraestructura refuerza la calidad y la seguridad del suministro de energía en ambas islas y dota a La Gomera de capacidad para generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir de manera significativa su dependencia de los combustibles fósiles.
Además, y gracias a la interconexión, Tenerife podrá aprovechar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo también su dependencia de los combustibles fósiles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la red de transporte de la vertiente occidental.
La nueva infraestructura supone además un importante avance en la transición energética en Canarias que permitirá la práctica descarbonización del sistema eléctrico de La Gomera, reduce los costes globales de generación y logra una mayor integración renovable en el sistema que formarán ambas islas.
El tramo submarino consta de 36 kilómetros de longitud, que discurren a una profundidad máxima de 1.145 metros, lo que lo convierten en el enlace submarino tripolar en alterna a 66 kV más profundo del mundo. Esto ha requerido de un diseño del tendido adaptado y reforzado con materiales ligeros capaces de soportar los exigentes requerimientos del entorno en el que se ha instalado.
Por su longitud y complejidad, la llegada del cable a tierra en ambas islas ha sido un desafío para asegurar la protección de la biodiversidad de las aguas más someras, dada la naturaleza singular de los suelos volcánicos, muy heterogéneos. Para ello, se ha recurrido a la técnica de perforación dirigida, que introduce el cable en el mar a través de un micro túnel con salida a cientos de metros de la costa, anulando cualquier afección a las comunidades biológicas del tramo de perforación de la costa.
La infraestructura consta, además, de dos tramos terrestres en La Gomera y en Tenerife, totalmente soterrados y dos nuevas subestaciones, El Palmar en San Sebastián de La Gomera, y Chío en Tenerife. La primera se ha terminado recientemente y esta última de Chío está en servicio desde principios de 2025.
Ambas instalaciones incorporan tecnología de tipo GIS (Gas Insulated Switchgear o aisladas por gas), que ha permitido integrar las subestaciones en el interior de sendos edificios, de forma que se ha reducido el espacio necesario y también su impacto visual. Esta especial configuración, junto con el número de posiciones que incluyen y los equipos singulares con los que cuentan, las capacitan para maniobrar el enlace submarino con total seguridad.
Las infraestructuras han sido diseñadas para su mejor adaptación al entorno y paisaje agrícola. La fachada de la subestación de Chio replica los bancales y se mimetiza con los invernaderos que se despliegan en los terrenos próximos.
En el caso de la subestación de El Palmar, en la Gomera, se imita en su fachada los tonos del paisaje y adopta varios cromatismos que representan el origen volcánico de las Islas y su vínculo geológico.
Casimiro Curbelo: “El cable submarino supone un hito histórico para la seguridad energética”
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, resaltó ayer la entrada en funcionamiento de la interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife como “un hito histórico que marca un antes y un después para la seguridad energética y el desarrollo sostenible de la isla”, y avanzar hacia un sistema más estable, moderno y preparado para el futuro.
Precisó que, hasta ahora, La Gomera operaba con un sistema aislado y eso ocasionaba que cualquier incidencia tuviera un impacto mayor sobre el conjunto del territorio, afectando a servicios esenciales, como centros sanitarios, residencias, colegios, empresas y hogares. En este sentido, insistió en que la interconexión “no es un lujo, sino una garantía y una cuestión de justicia e igualdad de oportunidades”, al permitir un flujo constante de energía que posibilita importar electricidad cuando sea necesario y también exportar energía limpia desde La Gomera.
Durante su intervención, recordó que esta infraestructura estratégica contribuye de forma directa a la descarbonización del sistema energético, al facilitar la reducción de la generación térmica, aumentar la integración de energías renovables y reducir las emisiones contaminantes, reforzando así el compromiso con una transición energética justa y sostenible.