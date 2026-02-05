Hito mundial en Canarias: el cable submarino más profundo del planeta ya une Tenerife y La Gomera

Canarias acaba de escribir una página en la historia de la ingeniería global. Red Eléctrica (Redeia) ha inaugurado este jueves la interconexión eléctrica con cable submarino entre Tenerife y La Gomera, una infraestructura que no solo garantiza el suministro, sino que ostenta un récord asombroso: es el enlace tripolar en alterna más profundo del mundo, alcanzando los 1.145 metros bajo el nivel del mar.
Con una inversión de 145 millones de euros, este “cordón umbilical” de 36 kilómetros de longitud une las subestaciones de Chío (Tenerife) y El Palmar (La Gomera), creando un sistema eléctrico único que blinda a las islas frente a los temidos ceros energéticos.
Adiós al aislamiento energético de La Gomera
Hasta hoy, La Gomera funcionaba como un sistema aislado y vulnerable. Con la puesta en marcha de este cable, la isla colombina deja de depender exclusivamente de sus propios recursos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado este logro como un “punto de inflexión” que permitirá que ambas islas se den soporte mutuo en caso de averías.
Por su parte, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, destacó que “la seguridad del suministro en Canarias debe ser igual de estable y sostenible que en el resto del territorio nacional”.
Un desafío de ingeniería a 1.100 metros de profundidad
La ejecución del proyecto ha sido un reto sin precedentes debido a la compleja orografía volcánica del suelo marino canario. Para proteger la biodiversidad y el paisaje, se ha utilizado una técnica de perforación dirigida, introduciendo el cable a través de microtúneles que evitan cualquier impacto en la costa y las aguas someras.
Datos clave de la infraestructura:
- Inversión: 145 millones de euros.
- Profundidad máxima: 1.145 metros (Récord mundial en su categoría).
- Capacidad: Doble circuito a 66 kV.
- Sostenibilidad: Permitirá que Tenerife aproveche el excedente de energía renovable generado en La Gomera.
Hacia una Canarias 100% renovable
La interconexión no solo aporta seguridad, sino que es la llave para la descarbonización. La Gomera podrá ahora integrar un contingente de energía renovable muy superior a su demanda total, exportando el sobrante a Tenerife y reduciendo drásticamente la dependencia de combustibles fósiles en ambas islas.
Al acto de inauguración asistieron las principales autoridades del Archipiélago, incluyendo a los presidentes de los cabildos de Tenerife y La Gomera, Rosa Dávila y Casimiro Curbelo, quienes coincidieron en definir este día como un “hito histórico” para la cohesión territorial de Canarias.