Infraestructura Viaria insta a Alajeró a desconvocar la concentración en la GM-3 por riesgos para la seguridad

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias insta a que se desconvoque la concentración prevista para hoy, jueves, en la carretera GM-3, a la altura de la denominada Curva de Targa, según ha podido saber este periódico, por considerar que supone un riesgo para la seguridad vial y de las personas, ya que la citada carretera se encuentra en obras. Ello implica la existencia de condiciones especiales de acceso y uso derivadas, precisamente, del riesgo que supone la presencia en la zona de personas ajenas a los trabajos que se están desarrollando.
El Ayuntamiento de Alajeró convocó a los vecinos a esta concentración por el retraso en la ejecución de las obras en la GM-3. De llevarse a cabo la concentración en dicho lugar o en cualquier otro afectado por la obra en curso, la Dirección General asegura que se actuará para el cese de la ocupación de dominio público y la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse.
El departamento del Gobierno regional recuerda que el trazado de la GM-3 constituye dominio público viario, que no puede ser ocupado sin autorización e insiste en el riesgo para la seguridad de esta convocatoria.