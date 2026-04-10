Se repite la tragedia en La Gomera: segundo accidente mortal por la caída de una guagua en menos de un año

Un año después del último gran siniestro en sus carreteras, un nuevo accidente de guagua en La Gomera ha dejado este viernes una víctima mortal y una decena de heridos. Este nuevo suceso tuvo lugar sobre las 13:15 horas en la carretera GM-2, a la altura de San Sebastián de La Gomera, la misma vía que hace un año protagonizó las portadas de sucesos, reabriendo una herida que aún no había cicatrizado en San Sebastián.
En esta ocasión, el conductor de un vehículo de una guagua turística habría perdido el control por causas que ya investiga la Guardia Civil. En el interior se encontraban 24 personas, 3 de ellos menores de edad.
El accidente del 13 de mayo de 2025, se trataba de una guagua de servicio público, que se salió de la vía y las protecciones de madera y metal “cedieron cual hoja de papel”, permitiendo que el vehículo rodara ladera abajo hasta quedar volcado lateralmente en un tramo inferior de la carretera.
En este primer accidente fallecía una mujer de 73 años, de origen catalán, pero residente en la Isla, quien perdía la vida como consecuencia de los brutales golpes recibidos mientras el bus rodaba por la pendiente. Los bomberos de Valle Gran Rey fueron los encargados de liberar su cuerpo, mientras el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar su fallecimiento.
Además de la víctima mortal, otras diez personas resultaron heridas. El caso más crítico es el de un varón de 69 años con traumatismo lumbar y cervical grave, evacuado de urgencia por vía aérea hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife. Otras dos mujeres, de 63 y 67 años, permanecen ingresadas con pronóstico grave en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe con fracturas de cadera y pelvis.
Lo más indignante para expertos y vecinos es la repetición del patrón. Este accidente de guagua en La Gomera ha puesto de nuevo bajo la lupa la eficacia de los guardarraíles de madera-metal. Aunque estas barreras cumplen con la legalidad vigente, los especialistas consultados por Diario de Avisos denuncian que son “insuficientes” para la orografía gomera.
Rescate extremo de una guagua turística en San Sebastián
La guagua siniestrada este viernes, que prestaba servicios de transporte turístico, transportaba a un grupo de 24 pasajeros en el momento de la precipitación. Fuentes oficiales han confirmado el fallecimiento de un hombre de nacionalidad inglesas y al menos 14 personas heridas, tres de ellas de gravedad, algunas quedaron atrapadas en el interior. La Guardia Civil ha acordonado la zona para permitir el aterrizaje de los recursos aéreos y garantizar la seguridad de los equipos de intervención.
Este accidente de guagua en La Gomera ha generado una enorme conmoción entre los residentes y conductores que transitaban por la GM-2, una vía fundamental que conecta la capital con el Parque Nacional de Garajonay. La rápida actuación de la Policía Local de San Sebastián y de los agentes de la Benemérita ha sido crucial para gestionar el tráfico en una jornada marcada por la tragedia.
Investigación abierta sobre la carretera GM-2
Aunque la investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico ya está en curso, todavía es pronto para determinar las causas exactas que llevaron a la guagua a salirse de la vía. Las autoridades están recabando testimonios de los ocupantes que se encuentran en estado leve y analizando las huellas de frenado en el asfalto.