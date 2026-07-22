Jóvenes y mayores de Hermigua recuperan la historia del municipio mediante talleres artísticos y un cortometraje colectivo

El programa Dinamiza Rural impulsa en Hermigua Un verano más vivo a través de La Barbería de Domingo – Casa de Creación Contemporánea, una propuesta que une a jóvenes y mayores de La Gomera, favoreciendo el encuentro intergeneracional, la transmisión de memoria y la construcción de relatos contemporáneos vinculados al territorio. Los participantes diseñan talleres gratuitos y ruedan un cortometraje documental colectivo durante este verano.
El puente intergeneracional de Hermigua
El proyecto arrancó a finales de junio y se extiende hasta septiembre de este año, convirtiendo la cultura en una experiencia compartida y participativa para los habitantes del Valle Alto. Los adolescentes asumen un rol activo como investigadores de su propio entorno escuchando a las personas mayores del pueblo, que aportan testimonios, vivencias y relatos sobre el patrimonio intangible de la localidad.
Estas sesiones semanales funcionan como un laboratorio artístico continuo en el que los vecinos combinan metodologías del teatro documental con lenguajes contemporáneos.
Las actividades incluyen talleres escénicos, espacios de lectura y un cine fórum abierto al público. El acceso a toda la programación es totalmente gratuito para los residentes.
Del escenario a la pantalla grande
Los relatos reales recopilados por los jóvenes se convierten en un guion cinematográfico original, transformando los recuerdos en piezas artísticas de gran valor emocional. El equipo técnico se encarga de grabar un cortometraje en formato de documental ficcionado.
El rodaje se desarrolla en varias localizaciones del municipio durante tres días y los propios habitantes actúan en la obra cinematográfica para reflejar la identidad y el paisaje local.
Un archivo para el futuro rural
La obra se estrenará públicamente durante las Fiestas de la Encarnación y posteriormente circulará por diferentes muestras y festivales culturales de Canarias. El proyecto también tiene en cuenta plataformas digitales como Instagram o TikTok, que permite aumentar la visibilidad del territorio al mismo tiempo que muestra el proceso de creación colectiva.
Dinamiza Rural
Dinamiza Rural es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias con el respaldo de la FECAM que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo económico y social de los municipios canarios con menos de 10.000 habitantes. A través de este programa se promueve la dinamización del medio rural mediante el apoyo al sector primario, la formación especializada, el fomento del consumo de productos locales y la creación de nuevas oportunidades vinculadas al turismo sostenible. La iniciativa es ejecutada por GMR Canarias y busca implicar a productores, artesanos, comerciantes, hosteleros y administraciones en una estrategia común para apoyar a estos territorios.
Entre sus principales objetivos destacan el impulso del sector primario, la generación de empleo y la fijación de población en las zonas rurales, contribuyendo a frenar la despoblación y favorecer el relevo generacional. Asimismo, Dinamiza Rural apuesta por preservar la identidad cultural y las tradiciones locales, mejorar el acceso de los productores a nuevos mercados y promover un modelo turístico más sostenible y respetuoso con el entorno, capaz de generar riqueza y oportunidades sin renunciar a la esencia de cada municipio.