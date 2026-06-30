El plan Dinamiza Rural llega a 46 municipios canarios con menos de 10.000 habitantes

El Gobierno de Canarias y la FECAM consolidan el proyecto Dinamiza Rural con una inversión de 2,5 millones de euros. Esta iniciativa impulsa la economía de los 46 municipios con menos de 10.000 habitantes en el archipiélago. El plan estratégico combate la despoblación mediante el fortalecimiento del sector primario, la formación técnica y el fomento de la sostenibilidad territorial.
La iniciativa se integra en la Estrategia Canaria de Reto Demográfico. La empresa pública GMR Canarias ejecuta las acciones en coordinación con los ayuntamientos locales. El proyecto busca un desarrollo equilibrado para los pueblos y las medianías de las ocho islas. Las autoridades priorizan el arraigo poblacional y la igualdad de oportunidades en todo el territorio rural canario.
Una alianza para el futuro de las medianías
El Ejecutivo canario y la Federación Canaria de Municipios firmaron en marzo el acuerdo que permite dar continuidad a esta iniciativa. El acuerdo garantiza fondos para desarrollar propuestas que parten de los propios ayuntamientos y son valoradas técnicamente por personal técnico de GMR para verificar que se adecuan a los objetivos del proyecto. Esta colaboración institucional permite que los municipios pequeños compitan en igualdad de condiciones con las grandes áreas urbanas.
El proyecto Dinamiza Rural no es una acción aislada. Representa una visión de futuro para equilibrar el crecimiento de Canarias. El plan actúa sobre el 53% de los municipios de las islas. Las intervenciones se adaptan a las particularidades geográficas y sociales de cada zona rural.
Los cuatro pilares del desarrollo rural
La estrategia técnica del programa se articula en torno a cuatro ejes fundamentales:
- Refuerzo del sector primario: aporta innovación y asesoramiento técnico a agricultores, ganaderos y pescadores. El objetivo es mejorar la cadena de valor de los productos locales.
- Formación y capacitación: se ofrecen programas especializados para el sector. Estas acciones garantizan el relevo generacional y la profesionalización de los jóvenes en el campo.
- Promoción del consumo local: el plan impulsa los circuitos cortos de comercialización. Las ferias de producto de Kilómetro Cero conectan directamente a productores con consumidores finales.
- Diversificación económica: el proyecto integra el sector primario con el turismo responsable. Las iniciativas incluyen educación ambiental y experiencias gastronómicas vinculadas a la identidad del territorio.
Casos de éxito y resultados medibles
Durante el pasado año, el programa ejecutó un total de 145 actividades que movilizaron 2,14 millones de euros.
Estas acciones, distribuidas en todas las islas, con Tenerife (36), La Palma (30) y Gran Canaria (23) a la cabeza en cuanto a participación, se centraron en la organización de ferias locales (99 iniciativas), la formación (con 17 actuaciones de capacitación y profesionalización), comunicación (20), promoción (con 7 iniciativas para incrementar la visibilidad el conocimiento de las producciones de cercanía, fomentando su diferenciación en los mercados) e I+D (2).
Un mapa de iniciativas por isla
El éxito de este modelo se refleja en proyectos distribuidos por todo el archipiélago que evidencian que el medio rural canario es un entorno fértil para activar la economía local, fortalecer el tejido productivo, incentivar el consumo del producto de proximidad y generar espacios de encuentro ciudadano, preservando al mismo tiempo los recursos de estos municipios y potenciando su atractivo como destino turístico responsable y de calidad.
Estos son algunos ejemplos de las experiencias que se han llevado a cabo o que se prevén desarrollar en los próximos meses.
- Tenerife: destaca la Noche en Blanco o Gastro Local Los Silos como iniciativas de dinamización comercial.
- Gran Canaria: el municipio de La Aldea de San Nicolás promueve el encuentro Sonidos y Sabores bajos las estrellas como propuesta gastronómica en un destino “StarLight”. En 2026 desarrolla Al corazón de la despensa de sabores de la Aldea de San Nicolas.
- Lanzarote: Haría promueve la iniciativa Cultura a pie de campo para conectar cultura, naturaleza y producto local.
- El Hierro: La Frontera pone en valor su sector vitivinícola con Vinos con Estrella.
- La Gomera: Raíces de Vallehermoso: Territorio, cultura, e identidad visibiliza el sector primario local a través de experiencias inmersivas, talleres y visitas guiadas.
- La Palma: Garafía vincula gastronomía y naturaleza con Entre Sabores y Senderos.
- Fuerteventura: Betancuria promociona su producto estrella con la acción Quesos de Betancuria.