Solveida Clemente, alcaldesa de Hermigua, anuncia su dimisión tras ser condenada por prevaricación

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), ha anunciado este martes su dimisión tras la sentencia que la condena a un año y nueve meses de inhabilitación a cargo público por un delito de prevaricación en la tramitación del concurso para la gestión del quiosco de El Pescante.
La regidora ha difundido un comunicado en la página en internet del Ayuntamiento del citado municipio gomero en el que señala que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha aceptado los hechos y su correspondiente responsabilidad penal, de manera que se ha llegado a una sentencia de conformidad.
Por la misma se le impone la prohibición de tener un cargo público por plazo de 21 meses “lo que conlleva mi renuncia al cargo de alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de la Villa de Hermigua”, señala Clemente.
Afirma que su “vocación siempre ha sido, es y será trabajar por Hermigua y buscando lo mejor” para el municipio firmó, en enero de 2008, una actuación para llevar a cabo obras de acondicionamiento del acceso al Pescante para su apertura permanente y definitiva durante todo el año.
Por ello, explica, firmó “junto con el resto de asistentes”, un documento denominado “acta de confrontación” en el que Costas realizaba advertencias de que no autorizaría la puesta en funcionamiento de los servicios mientras no se realizaran obras de aseguramiento del acceso por el riesgo de desprendimientos en la vía.
“En todo momento consideré que esta advertencia se limitaba a una apertura permanente, no a aperturas de temporada de verano en la que se limpiaba y acondicionaba acceso, zonas de baño y solárium, como cada verano”, indica Clemente.
En el comunicado la alcaldesa asevera que el entonces secretario del Ayuntamiento y familiares de un concejal “aprovecharon este documento para usarlo en mi contra por la apertura de las instalaciones del Pescante de Hermigua en el verano de 2008”.
Agregó que en 2011 se interpuso una denuncia en Fiscalía y posteriormente una querella como acusación popular en el Juzgado por los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y solicitando penas de prisión y de suspensión de empleo y cargo público, todo ello ligado a las advertencias en la apertura del Pescante en el año 2008.
Tras recibir el asesoramiento jurídico oportuno “he aceptado un acuerdo de conformidad en el que reconozco que fui advertida, pues así consta en el documento que firmé para el expediente de Costas, si bien quiero manifestar a mis vecinos que en mi consciencia ese documento se limitaba a esas obras permanentes porque el Pescante y sus accesos se acondicionaban y aseguraban por el Ayuntamiento cada año que se abría, como ocurrió en 2008”, relata Solveida Clemente.
Agrega que su decisión de llegar a un acuerdo de conformidad también se basa en el deseo de no someterse a un juicio penal ni poner en juego “lo que todos buscan, por rencor o venganza, que es mi puesto de trabajo”.
Afirma Clemente que seguirá trabajando por Hermigua y ayudará a sus compañeros del equipo de gobierno y lamenta no poder terminar proyectos en curso pero, concluye, esta es una decisión que debe tomar “aunque me parezca injusta, por mi bien y el de mi familia”.