La alcaldesa de Hermigua, condenada a un año y 9 meses de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, de ASG, a un año y nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo político como autora de un delito de prevaricación en el concurso de un quiosco en Los Pescantes.
Contra la sentencia, que ha sido notificada por la sección sexta de la Audiencia Provincial, no cabe recurso al haberse declarado firme en el juicio vista la conformidad de la acusada, que aceptó la calificación realizada por las acusaciones y mostró su conformidad con la pena solicitada.
Fuentes jurídicas vinculadas al caso han informado a EFE de que esta condena de inhabilitación para cargo público debería suponer la dimisión de la acusada como alcaldesa del Ayuntamiento de Hermigua y la subsiguiente convocatoria de un pleno para elegir un nuevo regidor para Hermigua.
La Fiscalía cuestionó la legalidad de las resoluciones emitidas por la alcaldesa en relación con el procedimiento para la apertura del procedimiento de adjudicación del Bar de El Pescante, de propiedad municipal, pese a los informes negativos de Costas y del secretario del Ayuntamiento, que señalaban las advertencias y reparos a la legalidad del concurso de los que la alcaldesa era conocedora, según el Ministerio Público.
Según los hechos probados en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la alcaldesa dictó una providencia el 2 de junio de 2008 dirigida a la Secretaría para ordenar la elaboración de los pliegos para sacar a concurso el quiosco del Pescante.
Añade que la alcaldesa actuó “con pleno conocimiento de las advertencias y reparos de legalidad efectuados por el secretario particular de la Alcaldía en un informe de 20 de junio del mismo año, en el que se advertía de que el Ayuntamiento no contaba con la preceptiva concesión administrativa de Costas que permitía la explotación del quiosco El Pescante.
Ello se debía a que las instalaciones se encuentran en dominio público marítimo terrestre y no contar además de zona dotacional recreativa, servicios anexos y medidas de seguridad, por lo que se emitió un informe desfavorable.
Según la sentencia, la alcaldesa inició un expediente sancionador respecto del secretario informante apartándole de sus labores como a continuación dictó una resolución el 11 de julio de 2008 para anunciar el procedimiento para el inicio del expediente y el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de la instalación mediante concesión administrativa por procedimiento abierto con tramitación urgente.
Este anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de julio del citado año y el procedimiento quedó desierto, por lo que el Ayuntamiento procedió a la explotación directa de la instalación.
En la sentencia se alude al “ánimo ilícito” presente en diversas actuaciones de la alcaldesa, como varias providencias y resoluciones dictadas entre el 11 de julio y el 11 de agosto del mismo año encaminadas a dictaminar la urgencia en la tramitación del expediente.
Al respecto, las fuentes jurídicas han indicado a EFE que el Ayuntamiento de Hermigua acordó asumir la explotación del bar del Pescante contratando directamente el personal y la adquisición de las mercancías necesarias para su puesta en funcionamiento.