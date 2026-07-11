El vínculo de Giorgia Meloni con Canarias: la isla donde aprendió español “por supervivencia”

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, guarda un desconocido y profundo vínculo con Canarias. Durante su infancia, la líder política pasó numerosos veranos en la Isla de La Gomera, el lugar donde aprendió a hablar un castellano fluido “por supervivencia” mientras jugaba en las calles con otros niños residentes.
Los viajes de la mandataria italiana al Archipiélago estaban motivados por la residencia de su padre, Francesco Franco Meloni. El progenitor fue un conocido empresario afincado en San Sebastián de La Gomera durante las décadas de los años 80 y 90.
La historia familiar en la Isla, sin embargo, esconde un trasfondo complejo. Franco Meloni regentó negocios muy populares en la capital antes de ser detenido y condenado a prisión en España por narcotráfico a mediados de los noventa. Esta situación delictiva provocó que la actual primera ministra rompiera de forma definitiva la relación con su padre durante su adolescencia.
Los negocios de Franco Meloni en San Sebastián
El padre de la política italiana llegó a las costas gomeras a comienzos de la década de los ochenta a bordo de un llamativo barco llamado Caballo Loco, una embarcación que despertó la curiosidad de los vecinos de San Sebastián. En la capital insular puso en marcha el Restaurante Marqués de Oristano, ubicado en la antigua Casa de Los Ayala.
Este histórico inmueble fue adquirido posteriormente por el Cabildo de La Gomera y actualmente funciona como sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Además, el empresario explotó la popular Discoteca Fin Fan, convirtiéndose en un rostro muy conocido en el ocio nocturno de la época.
Veranos de infancia en Playa de Santiago
Durante esas estancias estivales, Giorgia Meloni y su hermana Arianna acompañaban con frecuencia a su padre en diferentes excursiones por la geografía insular. Testigos de la época recuerdan ver al grupo familiar en la localidad costera de Playa de Santiago, en el municipio de Alajeró.
En este núcleo sureño solían almorzar en establecimientos tradicionales como El Bodegón o La Cuevita antes de pasar la tarde en la zona de baño. No obstante, la vinculación familiar se truncó años después. El empresario contrajo un segundo matrimonio en la Isla y la relación con sus hijas se rompió por completo antes de entrar en la etapa adulta.
Un pasado judicial que marcó a la líder italiana
La desvinculación total de la mandataria con su progenitor coincidió con un oscuro episodio judicial en territorio español. En 1995, Franco Meloni fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado mientras transportaba 1.500 kilos de hachís, un delito de narcotráfico por el que terminó cumpliendo condena en prisión.
La propia dirigente italiana ha reconocido públicamente en diversas ocasiones que aquella complicada infancia y las vivencias en la Isla marcaron de forma profunda su carácter, su independencia y su posterior trayectoria política en Europa.