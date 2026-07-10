El gomero Carlos Jesús Pérez Simancas, premio literario de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crivillente

“Me presenté sabiendo que podía competir, pero nunca me imaginé que iba a ganarlo y encima por unanimidad”, comenta un emocionado Carlos Jesús Pérez Simancas, desde temprana edad apasionado de la historia, tanto clásica como contemporánea, como se refleja cada lunes en sus colaboraciones en el programa La Carretera del Sur, de Onda Tenerife.
“Siempre escuchaba el programa La Roseta de los vientos, de Cebrián, y me llamó la atención que tuviera ese concurso literario. Así que después de publicar Mitomancia me puse a trabajar en Troya y el ocaso de los dioses’, con la confianza de que era un buen libro, pero tanto como para ganar…”.
En las bases se exigía seudónimo, aún así, comenta Carlos, “Jesús Callejo, uno de los miembros del jurado, me comentó que desde la cuarta página sabía que era mío, que era inconfundible la forma de escribir”.
Pérez Simancas recibió el elogio personal del editor del premio, “y me convino a escribir mi tercer libro”, después de que el premiado salga a la luz a finales de octubre editado por Almazara, “la más grandes editorial, junto a Planeta, de libros de divulgación histórica”, lo que facilitará, al contrario de lo sucedido con Mitomancia, que se encuentre en todas las librerías de España y tenga una gran distribución.
El premio Juan Antonio Cebrián se entrega el 23 de octubre en la ciudad alicantina de Crivillente (Crivillent, en valenciano) y ahí Carlos Jesús Pérez Simancas recibirá los 4.000 euros del ganador y lo que es más importante la edición de su obra, Troya y el ocaso de la edad de bronce.