Tragedia en La Gomera: un fallecido y 14 heridos en un accidente de guagua

La isla colombina se ha visto sacudida este mediodía por una noticia devastadora. Un accidente de guagua en La Gomera ha dejado como saldo trágico un hombre fallecido y 14 heridos, tres de ellos graves. El siniestro se produjo cuando una guagua turística se precipitó por un barranco en la carretera GM-2, a la altura de la Curva del Revolcadero, en San Sebastián de La Gomera.
El aviso entró en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 pasadas las 13:15 horas de este viernes. Según las primeras informaciones, en el interior se encontraban 24 personas, 3 de ellos menores de edad, el conductor del vehículo habría perdido el control en un punto crítico de la vía, lo que provocó que el transporte traspasara la calzada y terminara despeñándose por el barranco.
Despliegue masivo tras el accidente de guagua en La Gomera en la GM-2
La magnitud del accidente de guagua en La Gomera obligó a la movilización inmediata de un dispositivo de emergencia sin precedentes en la zona. El 112 Canarias activó a los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y a una unidad medicalizada aérea para facilitar la evacuación de los heridos más graves hacia centros hospitalarios de referencia.
En el lugar de los hechos, operan actualmente varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios están realizando el triaje y estabilización de las víctimas. La orografía del terreno ha complicado las labores de rescate, obligando a los efectivos de Protección Civil, Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera y Bomberos Voluntarios a asegurar la estructura del vehículo para evitar nuevos desplazamientos.
Se ha procedido al levantamiento del cadáver y a su identificación. Se trata de hombre de nacionalidad británica que se encontraba de vacaciones en la Isla. Mientras se rastrea en la zona que nadie haya salido despedido durante el impacto.
Rescate extremo de una guagua turística en San Sebastián
La guagua siniestrada, que prestaba servicios de transporte turístico, transportaba a un grupo de pasajeros en el momento de la precipitación. Fuentes oficiales han confirmado al menos 14 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, algunas quedaron atrapadas en el interior. La Guardia Civil ha acordonado la zona para permitir el aterrizaje de los recursos aéreos y garantizar la seguridad de los equipos de intervención.
Este accidente de guagua en La Gomera ha generado una enorme conmoción entre los residentes y conductores que transitaban por la GM-2, una vía fundamental que conecta la capital con el Parque Nacional de Garajonay. La rápida actuación de la Policía Local de San Sebastián y de los agentes de la Benemérita ha sido crucial para gestionar el tráfico en una jornada marcada por la tragedia.
Investigación abierta sobre la caída al barranco en La Gomera
Aunque la investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico ya está en curso, todavía es pronto para determinar las causas exactas que llevaron a la guagua a salirse de la vía. Las autoridades están recabando testimonios de los ocupantes que se encuentran en estado leve y analizando las huellas de frenado en el asfalto.
Héctor Cabrera, consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gomera, declara que “los heridos están esperando el traslado de efectivos desde Tenerife”. Se ha tomado la decisión de “suspender los actos previstos para la tarde de hoy en toda la Isla”. Lamenta el fallecimiento de una persona y asegura que el accidente “podría haber sido todavía mayor dado el lugar”.
Estado de los heridos y traslado hospitalario
Los servicios sanitarios continúan trabajando sin descanso en el punto del siniestro. Los heridos con pronóstico reservado o grave están siendo derivados a centros hospitalarios de Tenerife.
La noticia sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se ofrezca un parte médico oficial con el balance final de afectados. La prioridad del Cecoes sigue siendo la evacuación total de la zona.