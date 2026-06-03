Dos reliquias del Hermano Pedro y el Padre Anchieta acompañarán al papa en la misa

A falta de nueve días para que el papa llegue a Tenerife, se siguen conociendo detalles de la histórica visita.
El Obispado ha pedido que todas las iglesias de la Isla hagan sonar sus campanarios en el momento en que el avión de León XIV aterrice en Los Rodeos, un acto que se repetirá en las parroquias de Santa Cruz cuando su santidad entre en la ciudad para presidir la multitudinaria misa en la explanada del puerto capitalino.
En la eucaristía, junto a las imágenes de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna habrá dos reliquias de los dos santos canarios: el Hermano Pedro (que ya hizo sonar los campanarios de la Isla con su canonización) y el Padre Anchieta.
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