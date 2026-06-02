Tres cayucos presidirán junto al papa la misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

La cuenta atrás para la llegada de la mayor cita eclesial del archipiélago ha comenzado. El comité organizador de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha desvelado los detalles más sobrecogedores y profundos que rodearán la esperada agenda del Papa León XIV en Canarias, un viaje apostólico de calado internacional que situará a las islas en el epicentro de la atención mediática global el próximo mes de junio de 2026. La organización ha diseñado un programa con una altísima carga simbólica donde la crisis migratoria atlántica será el hilo conductor de las oraciones y discursos del obispo de Roma.
El broche de oro de este histórico viaje por suelo español tendrá lugar el viernes 12 de junio en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí se oficiará una multitudinaria eucaristía que contará con un escenario sin parangón: tres cayucos reales, de los que han arribado a las costas canarias cargados de historias de supervivencia, permanecerán fondeados en aguas del puerto, rodeando de forma directa el altar principal. El coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, ha explicado que se busca una “presencia significativa y silenciosa de esta cruda realidad”, aprovechando el imponente océano Atlántico como un telón de fondo natural y cargado de memoria.
La emocionante ruta del Papa León XIV en Canarias: de Las Raíces a Arguineguín
El itinerario del Sumo Pontífice por el archipiélago se dividirá en dos jornadas intensas y de enorme cercanía con los colectivos vulnerables. La primera gran parada insular se desarrollará el jueves 11 de junio en Gran Canaria, teniendo como foco principal el Puerto de Arguineguín. Las autoridades eclesiales se han volcado para transformar de forma simbólica la identidad de este enclave.
“Se conoció internacionalmente como el muelle de la vergüenza en el año 2020 por las dramáticas condiciones de la gestión migratoria. Nuestro objetivo absoluto es que ese puerto deje atrás ese doloroso estigma y pase a recordarse formalmente como el puerto de la esperanza”, ha declarado con rotundidad la coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández.
En Arguineguín, un cordón humano compuesto por 1.800 familiares migrantes y sus hijos arroparán al Santo Padre. Durante el encuentro, el pontífice escuchará cuatro desgarradores testimonios de superación, realizará una ofrenda floral solemne en memoria de todas las almas que han perecido en el mar y bendecirá un pequeño altar marinero en honor a la Virgen del Carmen junto a una impresionante cruz labrada a mano con maderas extraídas de una patera.
Encuentros en Tenerife y el despliegue del Vaticano por la seguridad
El viernes 12 de junio, el foco se trasladará de lleno a Tenerife. Horas antes de la gran misa de la dársena portuaria, el Papa León XIV visitará el macrocentro de acogida y emergencia de Las Raíces. En estas dependencias, donde residen de forma temporal 753 varones migrantes, el jefe del Estado Vaticano romperá el protocolo para adentrarse en una de las carpas de asistencia, permitiendo que varios internos tomen la palabra para relatar su odisea. El programa se complementará en la histórica Plaza del Cristo de La Laguna, donde un coro dirigido por el prestigioso productor lagunero Pablo Cebrián interpretará el himno oficial del viaje ante la atenta mirada de los cardenales venezolanos Baltazar Porras y Diego Padrón.
Mientras miles de peregrinos de todas las islas ultiman sus inscripciones telemáticas (los organizadores advierten que la afluencia real desbordará con creces las previsiones, superando el medio millón de personas en los diferentes actos de España), la tercera y última delegación avanzada del Vaticano ya se encuentra sobre el terreno. Los enviados de la Santa Sede están inspeccionando palmo a palmo el Pabellón de Estado del Aeropuerto de Barajas, el Palacio Real y los perímetros portuarios canarios para garantizar el éxito de la operación. De igual modo, las comisiones locales presionan para ampliar los recorridos del coche papal, buscando garantizar que el mayor número de canarios pueda ver de cerca el histórico paso del Papamóvil antes de que la aeronave despegue de manera definitiva de regreso a Roma.