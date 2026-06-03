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Denuncian discriminación a los trabajadores de prisiones canarios

CC.OO. recuerda que en la medida no se contempla trato diferencial según el territorio donde se trabaja
Denuncian discriminación a los trabajadores de prisiones canarios
Entrada del centro penitenciario Tenerife II. DA
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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Canarias ha denunciado lo que considera una discriminación para los trabajadores de prisiones que desempeñan su labor en los centros penitenciarios de las Islas al quedar excluidos de la rebaja a 35 horas semanales de trabajo que sí se aplicará en otros territorios del Estado.

Según el comunicado de los sindicalistas, tuvieron noticia de tal medida durante una reciente reunión en la que la Administración Penitenciaria les comunicó que solo tenían previsto inicialmente conceder las 35 horas al personal de los servicios centrales en Madrid.

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CC.OO. considera inaceptable tal discriminación y recuerda que la medida fue aprobada el pasado abril en una resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública donde no se contempla este trato diferencial según el territorio donde se trabaja.

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