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Más de 170 coches, 16 perros y 215 agentes viajan a Canarias para blindar la visita del papa León XIV

La Policía Nacional ha comenzado el traslado a Canarias
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La Policía Nacional ha comenzado el traslado a Canarias de más de 170 vehículos y 215 agentes de diferentes unidades con motivo de la visita que el Papa León XIV realizará los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Así lo ha informado la Dirección General de la Policía, que agrega que, junto a 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, han partido a primera hora de este miércoles desde el Puerto de Huelva.

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Todos ellos formarán parte del dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desplegará en las Islas Canarias los próximos días durante la visita del Pontífice.

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