El ‘caos’ meteorológico en Tenerife Norte obliga a desviar 5 vuelos

La meteorología adversa ha provocado este miércoles el desvío de 5 vuelos que tenían previsto operar en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, según ha informado Aena.
Los vuelos afectados han sido redirigidos al Aeropuerto de Tenerife Sur. En concreto, se trata de conexiones procedentes de Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria.
Cinco vuelos desviados a Tenerife Sur
De acuerdo con la información facilitada por Aena, los desvíos registrados en Tenerife Norte corresponden a un vuelo con origen en Sevilla, uno procedente de Madrid, otro de Lanzarote, uno de La Palma y otro de Gran Canaria.
La incidencia se produce en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en el entorno del aeropuerto tinerfeño, lo que ha afectado a la operativa habitual.
Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas o a través de los canales oficiales antes de desplazarse al aeropuerto.